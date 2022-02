Kate Middleton, la regina ha già deciso: “Proprio come Diana” | Tremano i sudditi

La regina Elisabetta ha deciso: Kate Middleton proprio come Lady Diana. I sudditi tremano. Ecco che cosa sta succedendo a Buckingham Palace.

C’è aria di crisi tra Kate Middleton e Queen Elizabeth? La regina Elisabetta ha parlato: ecco perché la duchessa di Cambridge assomiglia tanto a Lady Diana.

Le considerazioni della regina Elisabetta fanno tremare i sudditi

La regina Elisabetta non sta vivendo delle giornate particolarmente semplici. Qualche giorno fa è risultata positiva al covid-19 e nonostante si sia sottoposta a ben tre dosi di vaccino, attualmente sta combattendo contro alcuni sintomi parainfluenzali che non la fanno sentire in forma.

Solo qualche ora fa, una notizia divulgata da Hollywood Unlocked aveva comunicato la morte improvvisa della monarca inglese. Fortunatamente si è trattato di nient’altro che di una bufala, una fake news che ha fatto tremare però il mondo e i membri della Royal Family.

La regina Elisabetta sta bene e per il momento deve riposarsi e rinunciare a visite pubbliche e ufficiali. Intanto, tra i corridoi di Buckingham Palace, si dice che la regina abbia qualcosa da ridire su Kate Middleton. Ecco che cosa ha dichiarato la sovrana.

Kate Middleton come Lady Diana

Tra i membri più apprezzati nella Royal Family c’è senza ombra di dubbio Kate Middleton. La moglie di William, nonché duchessa di Cambridge, è una delle figure istituzionali inglesi più benvolute dai sudditi non soltanto del Regno Unito ma di tutto il mondo.

Per la sua semplicità, il suo sorriso e la sua solarità, più volte la Middleton è stata definita come l’erede di Lady Diana e forse il mondo non si è sbagliato. La regina Elisabetta, secondo alcune indiscrezioni rilasciate dalla scrittrice esperta di reali, Katie Nicholl, non ha sempre avuto una buona opinione di Kate.

Come sappiamo, la Middleton non ha nobili natali però è cresciuta nello sfarzo e nel lusso più totale. I suoi genitori, ex hostess e stuart di volo, hanno fondato un’azienda la Party Pieces, che si occupa di vendere articoli per feste e decorazioni.

Con la loro idea imprenditoriale hanno svoltato e nel giro di pochissimi anni sono diventati multimiliardari. Kate e i suoi fratelli hanno quindi vissuto infanzia e adolescenza da borghesotti.

Quando la futura duchessa di Cambridge conobbe il principe William, era solita trascorrere vacanze in luoghi esotici e lussuosi e anche quando si è fidanzata con il futuro erede al trono ha continuato a mantenere il suo agiato stile di vita.

Da quando si è invece sposata ed è diventata mamma di tre adorabili pargoletti, ha deciso di optare per un profilo più basso. Insomma, Kate, proprio come Lady Diana che era di buona famiglia e amante anche lei del lusso, ha dovuto con il tempo conquistare la fiducia di sua maestà. Oggi, la duchessa di Cambridge è sicuramente tra le preferite di Queen Elizabeth.