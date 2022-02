Iva Zanicchi allarma tutti: “Gas in bocca, costretta a farlo in continuazione”

La famosissima cantante spiazza tutti i sui fan facendoli preoccupare incredibilmente. Ecco quali sono le attuali condizioni di salute di Iva Zanicchi.

Questo è stato un anno molto particolare per la maggior parte degli italiani, la cantante ad esempio ha vissuto personalmente le varie problematiche. Nonostante le difficoltà però la donna ha deciso di prendere in mano le redini della propria vita ritornando a sorride, l’abbiamo vista infatti come concorrente ufficiale del Festival di Sanremo.

Sul placo dell’Ariston ha deciso di presentare il suo nuovissimo inedito, ovvero “Voglio Amarti”. Purtroppo però, il Festival non le ha dato i risultati sperati, anche se lei stessa ha confessato di esser felice del successo che ha riscontrato il suo inedito al di fuori del Festival.

Dopo il successo del Festival ogni concorrente, come solito fare, viene ospitato nei vari salotti televisivi. La cantante è stata ospite dei più famosi e, negli ultimi giorni, ha deciso di partecipare ad un noto programma televisivo dove poi si è completamente raccontata.

Le sue parole hanno attirato l’attenzione di tutto il pubblico presente all’interno dello studio ed ovviamente tutti i telespettatori. La donna si è sempre esposta davanti alle telecamere, alle sue spalle infatti ha innumerevoli anni di carriera ed è ormai abituata a vivere con i riflettori puntati contro di sé.

Iva Zanicchi spiazza tutti con delle confessioni inaspettate: ecco quali sono le sue condizioni attuali

Come vi abbiamo già anticipato, questi ultimi anni hanno colpito particolarmente la popolazione italiana. La pandemia ha messo in ginocchio praticamente mezza popolazione globale. La stessa cantante ed opinionista alcuni mesi fa ha riscontrato la positività al Covid-19, fortunatamente però si è ripresa in fretta. Con il passare del tempo però ha notato alcune sintomi che tuttora persistono. In un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiù” ha confessato che nell’ultimo periodo ha notato che, nella sua bocca accade qualcosa di strano.

A quanto pare la cantante ha avvertito una sorta di sapore perenne di gas. Proprio per questo motivo infatti ha confessato si lava spesso i denti poiché non ne sopporta il sapore. La sua guarigione dal Covid-19 risale a circa 10 mesi fa e ad oggi non dovrebbe riscontrare tali problematiche.

Dopo il suo racconto, tutti i suoi fan si sono preoccupati e per questo motivo ha cercato di tranquillizzarli. Successivamente ha poi parlato del suo inedito cambiando completamente discorso. Sono molti i casi che, dopo aver contratto la malattia, hanno riscontrato varie problematiche.