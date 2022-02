Elisabetta Gregoraci in trappola: “Sono io il suo amante” | Bastonata per Briatore

By

La showgirl Elisabetta Gregoraci avrebbe una fitta lista di ex oltre l’imprenditore Flavio Briatore. Vediamo chi sono alcuni di loro.

Molti ex di Elisabetta Gregoraci hanno deciso di uscire allo scoperto. Alcuni, in particolare, quando era nella casa del Gf Vip, al fine di ottenere ospitate televisive.

Gli ex di Elisabetta Gregoraci

La bellezza ed il fascino di Elisabetta Gregoraci sono indubbi. Tanto che in pochi sono riusciti a resistergli. Un nome su tutti? Flavio Briatore, l’imprenditore che l’ha sposata e da cui ha avuto un figlio. Ora la storia tra i due si è conclusa con un divorzio anche se, per il bene del figlio, restano comunque legati indissolubilmente.

Non tutti sanno che la carriera di Elisabetta Gregoraci è iniziata con Miss Italia. La showgirl non vinse il concorso ma si fece comunque notare. Da allora ne è trascorso di tempo e lei ha avuto modo di migliorare il suo stile, diventando simbolo di eleganza e savoir faire. Tra le ultime apparizioni televisive h.24, naturalmente, spicca la partecipazione al Gf Vip in cui fece discutere l’attrazione con il giovane Pretelli.

Nell’occasione della sua partecipazione al reality, fioccarono le segnalazioni di uomini che ci tenevano a dichiarare di essere stati suoi ex. Tra questi, ricorderete sicuramente Mino Magli, più volte ospite di Barbara D’Urso in prima serata. L’uomo ha pubblicato anche un libro in cui parla della sua love story con la Gregoraci.

Un altro ex ingombrante

Tra gli altri ex, che la Gregoraci frequentava prima di Briatore, spicca il nome di Francesco Chiesa Soprani. Un uomo che è stato molto vicino anche professionalmente alla Gregoraci poiché era il suo agente. Chiesa Soprani ha svelato alcuni segreti sulla donna e ha affermato che gli deve ancora 20 mila euro.

Soprani ha avuto molto da dire in un’intervista pubblicata su Oggi a dicembre. In particolare, ha rivelato alcuni dettagli sulla showgirl come, ad esempio, la relazione tra lei e Mino Magli appunto che, a sua detta, era reale. Addirittura, fu Magli a regalarle la mastoplastica additiva di cui lei, però, non era soddisfatta del risultato.

Inoltre, Soprani ha anche parlato di un’altra relazione tra la Gregoraci ed un altro importante imprenditore che si occupava di surgelati. Correva la metà degli anni 2000. Un imprenditore che, ogni volta che la incontrava, le faceva regali costosi. Soprani ha parlato anche di altri ex importanti come, ad esempio, un immobiliarista napoletano.

In difesa della Gregoraci Soprani non ha detto quasi nulla. Soltanto che, se fosse stato ancora il suo agente, non avrebbe mai concesso la sua partecipazione al Gf Vip poiché era naturale che sarebbero usciti a galla retroscena piccanti.