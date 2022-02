Alex Belli non si ferma, beccato a letto con un’altra donna | L’imperdonabile mazzata a Delia

Alex Belli incorreggibile, a letto con un’altra donna dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, altra mazzata per la moglie Delia Duran. Ecco di chi si tratta realmente.

L’ex vippone torna a parlare di sé per via delle sue azioni ingiustificate. Protagonista indiscusso di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, l’uomo ha attirato verso di sé tutti i riflettori per via del triangolo amoroso creato grazie al legame sentimentale con la vippona Soleil Sorge. Dopo l’entrata della moglie all’interno della casa del GF Vip però il suo personaggio è stato accantonato poiché tutti erano concentrati sul comportamento di Delia Duran.

Per questo motivo infatti, l’uomo ha deciso di prendere nuovamente parte al programma. Il tutto ovviamente è stato permesso dallo stesso conduttore televisivo Alfonso Signorini e gli autori stessi del programma.

La sua permanenza all’interno della casa ha influenzato incredibilmente sulla coppia di sposini. A quanto pare i due avevano trovato una sorta di equilibrio che gli ha permesso di rivivere emozioni indimenticabili. Nel mentre però, la pace creata con al vippona Soleil è letteralmente sfumata, Nonostante il dispiacere però, la coppia non ha dato molto peso alle parole della gieffina ed ha proseguito come se nulla fosse mai successo.

Alex Belli a letto con un’altra dopo la pace con Delia Duran. Cosa dirà lei?

Come vi abbiamo anticipato, l’entrata all’interno del GF Vip ha aiutato incredibilmente la coppia. Quest’ultima sembrava ormai in sintonia e ben lontana da vari fraintendimenti e d ovviamente indiscrezioni. A quanto pare però la situazione non è affatto cambiata, dopo qualche dedica a lei riferita, l’uomo ha proseguito per la sua strada attirando nuovamente i riflettori verso di sé.

Nelle ultime ore infatti sul web si è scatenato un vero e proprio putiferio per via di alcuni gesti da lui stesso compiuti. L’ex vippone ha deciso di condividere attimi indimenticabili tramite la piattaforma social più utilizzata di sempre, ovvero Instagram.

A generare il panico infatti è stata proprio una Instagram Story pubblicata dall’uomo, il quale si trovava sul suo letto in compagnia di una donna fra le lenzuola. Questo episodio ha sollevato molto trambusto sui social, attualmente non si riconosce perfettamente il volto della donna.

Ma con chi dorme Alex? 🤔🤔 pic.twitter.com/7tx1t6ZKvV — Gossip2022 (@Gossip20221) February 26, 2022

Chiunque essa sia, anche se involontariamente, è finita sotto i riflettori dell’attore ed ex vippone Alex Belli. Non ci resta quindi che attendere per venire a conoscenza di nuovi episodi che vedono come protagonisti proprio l’ex vippone e Delia Duran.