Aleandro Baldi, ricordate che vinse Sanremo? Oggi fa una vita totalmente diversa

Aleandro Baldi oggi è una meteora ma in passato è stato vincitore del Festival di Sanremo. Che fine ha fatto? La sua vita è completamente cambiata.

Chi è Aleandro Baldi, vincitore di Sanremo 1994

Scoperto da Giancarlo Bigazzi, Aleandro Baldi è un cantautore cieco che nel 1994 ha spopolato con il suo brano, Passerà, che lo ha fatto trionfare sul palco di Sanremo. Correva l’anno 1994. La voce di Baldi, graffiante ed intensa, ha conquistato il Festival della canzone italiana.

Il cantautore inizia però la sua carriera da giovanissimo. Nel 1986 arriva sul palco dell’Ariston con la canzone La nave va, nella categoria delle nuove proposte. Il suo pezzo lo farà posizionare al secondo posto.

Nel 1989 ritorna sul palco dell’Ariston con il brano E sia così, arrivando terzo. Nel 1992 vince invece nella categoria nuove proposte con la canzone Non amarmi cantata con Francesca Alotta. Dopo vari dischi e diverse ospitate televisive, di lui si sono perse le tracce. Che cosa gli è accaduto? La sua vita è completamente cambiata.

La nuova vita del cantante

Aleandro Baldi ha regalato alla musica italiana brani inediti e meravigliosi ma il mondo discografico non è stato clemente con lui. Dopo varie partecipazioni al Festival di Sanremo e anche una vittoria sul palco più famoso d’Italia, la sua carriera si è spenta velocemente.

Tutti si aspettavano che il suo percorso artistico fosse simile a quello di Andrea Bocelli, anche lui cieco, ma, come ha dichiarato in un’intervista Baldi, il mondo della musica non poteva contendersi due cantautori non vedenti e dovendo scegliere, hanno preferito dare spazio ad Andrea Bocelli.

Aleandro non si è però abbattuto, ha continuato a lavorare nel mondo della musica con discreto successo pubblicando anche alcuni Ep e auto producendo i suoi brani. Nonostante di lui, televisivamente parlando, si siano perse le tracce, la sua musica continua a parlare al suo posto.

I suoi brani sono immortali e conosciuti da generazioni diverse. La sua vita oggi è completamente cambiata. Il cantautore vive una vita normale, tranquilla, con sua moglie e i suoi figli. È marito e papà a tempo pieno ma la passione per la musica resta.

Non è arrabbiato per il mancato successo. Ha dichiarato che non è mai stato interessato al denaro o a spopolare: la sua passione, la musica, è ciò che ancora oggi continua a illuminare la sua vita.