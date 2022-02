Alda D’Eusanio scomparsa dopo il GF Vip: “Fatta fuori per 1 milione di euro”

Alda D’Eusanio costretta a cambiare letteralmente vita dopo la sua partecipazione al GF Vip. Fuori dal mondo dello spettacolo per ben 1 milione di euro.

Dopo la scorsa edizione del Grande Fratello Vip la vita della donna è completamente cambiata. Tutti siamo a conoscenza delle dinamiche accadute all’interno della casa più seguita d’Italia. A quanto pare infatti, quando la donna era ancora una concorrente effettiva, disse alcune frasi che urtarono particolarmente il pubblico ed ovviamente i diretti interessati.

L’episodio visto in diretta televisiva da circa metà della popolazione italiana sconvolse tutti. Per questo motivo infatti per la donna iniziarono ad arrivare le prime critiche e perfino gli autori stessi del programma presero le dovute decisioni. Il suo caso scosse tutta l’Italia, entriamo quindi nel dettaglio per capire realmente cosa successe. A quanto pare la donna, dopo aver iniziato un percorso anche abbastanza redditizio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si schierò completamente contro la famosissima cantante Laura Pausini.

Le parole vengono considerate tuttora inaccettabili, anche la donna ha più volte confessato che a suo dire era delle semplici “chiacchiere da bar”. Queste suddette chiacchiere però vedevano come protagonista il marito della cantante ed un presunto tradimento. Inoltre pare che l’ormai ex vippona prese in considerazione perfino una presunta violenza.

Alda D’Eusanio cacciata dal mondo della televisione: la cifra esorbitante

Dopo le parole della donna, come vi abbiamo già anticipato, gli autori intervennero prontamente così da limitare i danni allo stesso programma, ovvero il Grande Fratello Vip. Decisero infatti di squalificarla nell’immediato, comunicandolo direttamente nella casa del GF Vip. Sono numerose le voci che circolano su quanto accaduto in seguito, oggi però arriva la conferma dalla diretta interessata.

Laura Pausini minacciò l’ex vippona dicendole che da lì a breve sarebbe partita una diffida, cosa che realmente successe. A quanto fare la famosissima cantante chiese un risarcimento in denaro. La cifra chiesta però secondo l’ex vippona era ed è davvero esorbitante, considerando che lei stessa si ostina ad affermare che le sue erano delle semplici chiacchiere.

Ebbene, come risarcimento in denaro la cantante chiese 1 milione di euro. Anche se la cifra richiesta è incredibilmente alta, a preoccupare realmente la donna furono le reazioni dei vari volti famosi nel mondo dello spettacolo. Tutti i conduttori televisivi e gli stessi autori dei vari programmi decisero di non ospitarla più. Agli affetti della donna, invitate nei vari salotti, venne proibito loro perfino di pronunciare il suo nome.

“Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro di facesse vivo, poi ho denunciato. Mi hanno annientata per davvero. Sono stata malissimo, non mi invitano più da nessuna parte. Prima andavo tutte le domeniche da Barbara D’Urso, a Marrino 5 e a Storie Italiane. Spero di poter tornate comunque.”

Queste sono le parole della donna, la quale afferma a gran voce che dopo il suo incredibile scivolone, se così possiamo definirlo, nessun programma televisivo le ha più permesso di apparire in televisione. Tuttora aspetta eventuali aggiornamenti ma, ormai, la sua carriera è stata annientata.