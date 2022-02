Raoul Bova, sapete con chi sta ora l’ex Chiara Giordano? Chi l’avrebbe mai detto

By

Sapete con chi è fidanzata l’ex moglie di Raoul Bova? Chiara Giordano ha un nuovo compagno e lui è molto famoso. Ecco di chi si tratta. Chi l’avrebbe mai detto.

Avete visto il fidanzato di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova? Lui è famosissimo e ha collaborato con tanti personaggi del piccolo schermo. Ve lo presentiamo.

Raoul Bova e Chiara Giordano, ecco perché si sono lasciati

Per tanti anni Chiara Giordano è stata considerata dalle altre donne come una delle più fortunate e invidiate al mondo. Per quale ragione? Perché sposata con il sex symbol italiano, Raoul Bova.

Dottoressa in veterinaria, figlia di due famosi avvocati, Chiara Giordano e Raoul Bova sono stati moglie e marito per ben 13 anni. I due si sono conosciuti nel 1997 dopo la fine della relazione tra Raoul e Romina Mondello.

Dopo tre anni di fidanzamento, i due bellissimi sono convolati a nozze e hanno messo su famiglia. Dal loro amore sono nati due meravigliosi figli, Alessandro Leon e Francesco. Purtroppo, dopo tanti anni di convivenza e di passione, le incomprensioni di coppia hanno devastato quello che sembrava un matrimonio indissolubile.

Entrambi, dopo il doloroso divorzio, hanno cambiato vita. Il famoso attore è in coppia da diverso tempo con la modella spagnola Rocio Morales che l’ha reso papà di due figlie, Luna e Alma, mentre Chiara Giordano è fidanzata con il braccio destro di molti personaggi del piccolo schermo.

Chi è il famoso fidanzato di Chiara Giordano

Dopo la fine della sua relazione con Raoul Bova, Chiara Giordano ha deciso di riprendere in mano la sua vita. La donna più invidiata d’Italia ha rispolverato la sua laurea in medicina veterinaria e si è gettata a capofitto nel mondo del lavoro.

L’abbiamo vista anche in televisione, partecipare per esempio ad Amici Celebrities, il talent condotto da Maria De Filippi.

Per diversi anni il suo cuore non ha voluto saperne di innamorarsi ma da qualche tempo, però, l’ex moglie di Raoul Bova è tornata a sorridere e il merito è di un uomo che tra l’altro, è molto conosciuto nel piccolo schermo.

Chiara Giordano è fidanzata con Andrea Evangelista, un ballerino e coreografo che lavora per la RAI. Evangelista ha collaborato con la produzione, per esempio, di Domenica in e I fatti vostri.

La loro relazione è fresca, lui è più giovane di lei di 15 anni. Nonostante la differenza anagrafica, Chiara e Andrea sono molto felici e la loro relazione procede a gonfie vele.