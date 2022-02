“Non hai neanche la dignità di non andare dietro ad un uomo” Rissa dentro la casa dei vipponi

By

Nella puntata di ieri sera del 24 febbraio 2022, abbiamo assistito a diversi scontri all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, sono volate parole davvero pesanti: scopriamo cosa è accaduto.

Al Grande Fratello Vip, può accadere di tutto, infatti, ieri sera nessuno si aspettava di vedere uno scontro così forte durante la puntata del reality di Alfonso Signorini. Al centro della lite, abbiamo visto le donne più importanti della casa: scopriamo di chi si tratta.

GF Vip, rissa tra i vipponi

Ieri, è stata una puntata davvero movimentata per Alfonso Signorini. Al Grande Fratello Vip può accadere di tutto e i colpi di scena non mancano proprio mai. Gestire le emozioni e i rancori dei vipponi non è mai facile.

La protagonista indiscussa dell’appuntamento di ieri, è stata proprio Katia Ricciarelli. Dopo cinque mesi nella casa più spiata d’Italia, ha perso al televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il reality.

Ma prima uscire dalla porta rossa, ha avuto uno scontro molto acceso con le due principesse etiopi, Lulù e Jessica Selassié. Con le due non ha mai avuto un ottimo rapporto, infatti, anche prima di andare via Katia ha espresso il suo pensiero su di loro: sono volate parole pesanti, scopriamo cosa ha detto.

Katia Ricciarelli contro le principesse Selassié

Katia Ricciarelli, prima di abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip, ha litigato con alcuni compagni d’avventura che non ha voluto nemmeno salutare. Tutto è iniziato, quando la donna ha visto delle clip dove Lulù parla male di lei con Davide Silvestri:

“Sono abbastanza stanca di te e questi discorsi e offese. Io non devo assolutamente imparare da nessuno e nemmeno da Davide.”

La fidanzata di Manuel Bortuzzo, non è rimasta in silenzio e ha risposto con un tono molto acceso. Katia Ricciarelli, però, non le ha mandate a dire nemmeno a Jessica, infatti, si è scagliata contro di lei dicendo:

“E poi tu chi sei Jessica? Chi sei? Chi sei, che non ha neanche la dignità di non andare così dietro ad un uomo. Non hai la dignità Jessica. Porello Barù, meglio che cambia aria”.

Un attacco che non è passato affatto inosservato, tantissimi utenti hanno trovato le parole della Ricciarelli davvero pesanti e fuori luogo. Lulù, infatti, ha intenzione di far partire una diffida nei confronti della cantante.