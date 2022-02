Michelle Hunziker provata, confessa tutto: “Lo faceva sempre quando beveva troppo”

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più importanti e amate del panorama televisivo italiano. Siamo abituati a vederla sempre sorridente, ma non tutti sanno del terribile periodo che ha vissuto in passato: scopriamo di più.

Nella seconda puntata di Michelle Impossibile, abbiamo conosciuto la mamma di Michelle Hunziker, Ineke. La donna ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, dove ha raccontato i momenti più difficili della vita di sua figlia. Le sue parole hanno commosso tutti: scopriamo di più.

La mamma di Michelle Hunziker commuove tutti

Nella seconda e ultima puntata di Michelle Impossibile, la conduttrice italo svizzera ha voluto dedicare un intero momento alla sua bellissima mamma. La donna si è raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin. Quest’ultima non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle parole di Ineke.

La 78enne ha davvero emozionato tutti e in molti hanno notato l’incredibile somiglianza che c’è tra le due. Non solo esteticamente, ma anche perché sono due donne estremamente forti. Hanno vissuto insieme momenti non affatto semplici, che li hanno anche divise, ma ora sono più unite che mai.

Ineke è stata sposata con Rodolfo Hunziker, padre di Michelle, dal quale si è separata perché l’uomo aveva problemi di alcolismo. Un dramma che ha segnato per sempre l’intera famiglia.

Il dramma di Michelle Hunziker

In passato, Michelle Hunziker è stata dentro ad una setta che l’ha allontanata dai suoi affetti più cari. Fu una situazione molto dolorosa, infatti, Ineke la ricorda con sofferenza:

“È stato terribile. Alle 10 di mattina mi arriva una telefonata e mi dice: ‘Mamma, io devo fare un altro percorso di vita, non c’è più spazio per te. Devo andare avanti da sola. Ti prego di non chiamarmi più, di non cercarmi più’.

Un giorno Michelle è tornata e fu bellissimo per Ineke rivedere sua figlia. Secondo la 78enne, sua figlia stava attraversando un periodo di sconforto a causa della morte del papà.

Rodolfo Hunziker, aveva dei problemi con l’alcol che lo hanno portato a soffrire di alcune patologie molto gravi. Per la conduttrice non fu facile, infatti tempo fa, al Maurizio Costanzo Show ha raccontato:

“Si trasformava quando beveva. L’ho capito quasi subito, gli prendeva male: si arrabbiava, spaccava le cose in casa.”

La scomparsa dell’uomo la segnò terribilmente. Un dramma incredibile, che ha raccontato anche sua madre Ineke sul palco di Michelle Impossible. Alla fine dell’intervista, le due donne si sono abbracciate fortemente, un momento molto commovente.