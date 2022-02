LDA, sapete chi è l’ex? Bella è dir poco, “Tutte le canzoni dedicate a lei” | FOTO

LDA, in gara ad amici, ha ammesso che molte delle canzoni autobiografiche che ha scritto sono dedicate a lei: la sua bellissima ex. Vediamo di chi si tratta.

Il cantante LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha conquistato YouTube con il video della canzone Io volevo solo te.

LDA ad Amici

Il figlio di Gigi D’Alessio, in arte LDA, sta scalando Amici, il talent più seguito di Mediaset. Intanto, il serale si avvicina sempre di più ed è atteso, infatti, per il 19 marzo del 2022, su Canale 5 ovviamente. Il successo di LDA sta avanzando veloce non solo nella scuola di Amici, dove sta facendo vedere il suo talento, ma anche sui social e su YouTube e le piattaforme musicali in generale.

Già il suo inedito di debutto aveva avuto un grande successo e si intitola Quello che fa male. Il brano ha raggiunto la quota di 16 milioni di stream su Spotify Italia. Stessa sorte toccherà, probabilmente, al suo recente brano Io volevo solo te che è entrato per direttissima in tendenza su YouTube (top 50).

Il brano, stando ha quanto ha confessato lo stesso LDA in casetta, ad alcuni compagni, è stato scritto pensando alla sua ex Manu Pennino. La ragazza, molto seguita su Instagram, appariva spesso nei video su TikTok insieme al cantante.

Chi è la sua ex

L’identità della sua ex è stata, per così dire, rivelata dai fan dell’artista napoletano. La sua identità, però, non era certo un segreto dato che Emanuela appariva spesso con lui sui social. LDA ha definito la loro storia d’amore come una scritta sulla sabbia cancellata dal mare.

La giovane influencer napoletana non si è sottratta, confermando di essere davvero lei la ex di LDA. La giovane, sul suo profilo Instagram e nei vecchi TikTok con l’ex, appare come una ragazzina tutto pepe, con le curve al punto giusto. Oggi appare biondissima, sempre in giro e impegnata con il suo lavoro di influencer.

La loro deve essere stata una storia molto importante anche perché, la Pennino ha deciso di condividere una story a supporto del suo ex. Si trattava di una foto autocelebrativa, in tutta la sua bellezza, con a corredo alcuni stralci della canzone dell’ex. Non è un caso, probabilmente, che lo stralcio scelto sia stato:

Perché non mi cerchi mai?

Chissà, magari i due hanno ancora un conto in sospeso e, non è escluso, che in un futuro non troppo lontano possano riavvicinarsi.