“Innamorata di un ragazzo” Suor Cristina, finalmente la verità prima del grande passo

Confessione sconvolgente dell’amatissima Suor Cristina, spunta finalmente la verità. Innamorata della vita e proprio di lui. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi anni siamo stati deliziati dalla voce angelica della donna che, dopo anni di speranza è finalmente riuscita a coronare un altro suo sogno che fina da piccola sperava di realizzare. Come ben saprete la donna ha un percorso particolare, mai nessuno si sarebbe aspettato di vedere sul palco dei più grandi programmi televisivi una suora che tenta in ogni modo di sfondare nel mondo della musica, eppure, qualche anno fa è accaduta la magia.

Il tutto ha inizio grazie alla partecipazione di un noto programma televisivo, un talent per l’esattezza, il quale le ha letteralmente spiano la strada verso il successo. Il quale offre a chiunque lo desideri, la possibilità di avvicinarsi nel mondo della musica, ovviamente per far sì che questo accada bisogna esser muniti di un inestimabile talento.

Stiamo parlando proprio di The Voice Of Italy, all’interno del quale è stata affiancata direttamente dal famosissimo cantante rapper J-Ax. Quest’ultimo si è impegnato molto per far sì che al donna ottenesse i risultati sperati. Questi ultimi infatti non tardano ad arrivare proprio grazie al suo talento innato.

Suor Cristina innamorata di un ragazzo, la storia vera che ha sconvolto chiunque

Grazie al successo riscontrato nel programma, la donna ha poi preso parte a numerosi spettacoli e programmi televisivi di successo. Nonostante la notorietà acquisita però in pochi conoscono realmente la sua storia e di come il canto le abbia completamente stravolto la vita. Facciamo quindi chiarezza. Lei nasce nel 19 agosto del 1988 in un paesino nella provincia di Ragusa, precisamente a Vittoria.

Fin dalla tenera età ha un’innata passione per il canto e per l’arte in generale. Per questo motivo infatti si diploma all’Accademia di Spettacolo Star Rose nel 2008. Un anno dopo però si avvicina particolarmente al mondo spirituale, iniziando un percorso che le ha cambiato completamente la vita. Con il passare del tempo, si avvicina sempre più e decide quindi, nel 2012, di prendere i voti entrando a far parte della congregazione delle Suore Orsoline.

Nonostante questa estrema vicinanza alla fede, la donna non abbandona la sua passione per il canto. Oggi la conosciamo tutti come una donna di successo che ha cambiato letteralmente le regole. Dovete sapere però che un ragazzo, prima ancora di prendere i voti definitivi, le aveva completamente rapito il cuore. Lui è stato il suo primo e unico amore prima di aver scelto una strada completamente diversa. Si chiama Lucio e lei stessa ha ammesso di essersi follemente innamorata di lui. Per varie motivazioni però i due si allontanarono e scelsero percorsi completamente opposti.