“Ida hai 80 anni?” Gianni gela la Platano in diretta | Vuole a tutti i costi Armando

La famosissima dama di Uomini e Donne Ida Platano, gelata dall’opinionista Gianni Sperti, lei vuole a tutti i costi il cavaliere Armando. Tutta la verità a riguardo.

Negli ultimi giorni all’interno del programma abbiamo avuto modo di osservare vari comportamenti della famosissima dama. La donna ha intrapreso questo suo percorso ormai molti anni fa, purtroppo però il destino non le ha riservato molte occasioni incoraggianti. Tutti infatti siamo a conoscenza della sua travagliata storia, sappiamo perfino i dettagli della relazione con Riccardo.

La lontananza dell’uomo infatti ha completamente stravolto la vita della dama, la quale ancora distanza di anni dalla rottura, non riesce completamente a fidarsi di una persona. per questo motivo si appiglia al minimo dettaglio detto o semplicemente notato, rimuginandoci su fino a venire a capo di un particolare che potrebbe farla soffrire nuovamente. In pochi riesco realmente a capire il suo stato d’animo e gli innumerevoli pensieri che gli frullano nella testa, tranne una persona in particolare.

Come ben saprete nelle ultime ore la donna, incontrandosi con un cavaliere è giunta nuovamente ad una decisone definitiva, ovvero troncare i rapporti. No è di certo la prima volta che la donna arriva a prendere una decisone di una tale portata, purtroppo il suo passato caratterizza ed influenza ancora il suo presenti ed il suo futuro.

Ida Platano gelata dalle parole dell’opinionista Gianni Sperti a Uomini e Donne

Le persone che seguono il programma sono divise in ben 2 schiere, ebbene, chi sostiene ed incoraggia incredibilmente la donna e chi invece critica pesantemente ogni suo minima decisione. Nelle ultime ore abbiamo assistito ad uno scenario che mai ci saremmo potuti immaginare. Come dicevamo, la donna sembra sempre più convinta di portare avanti la sua decisione, l’intervento dell’opinionista Gianni però ha completamente spiazzato il pubblico presente all’interno dello studio, dama compresa.

In realtà le sue parole non sono apparse come un giudizio negativo nei suoi confronti ma bensì come un incoraggiamento. Secondo l’opinionista infatti la dama non si lascia affatto trasportare dalle emozioni e dalle varie sensazioni poiché è fin troppo analitica. Pensa inoltre che al suo fianco dovrebbe esserci qualcuno che comprendi realmente i suoi stati d’animo e che non soddisfi semplicemente i suoi standard. Secondo quanto riferito dall’opinionista infatti, l’amore nasce per caso, non si dovrebbe dare molta importanza a standard prefissati che possono offrire ben poco.

“Ma quanti anni hai, 80? È un peccato perché è ben predisposto, perché mi sembra anche molto disponibile a venire su. [..] Ma sei sicura che non vuoi rivedere il tuo rapporto con Armando? Perché sei l’unica donna che lo capisce, lui capisce te , vi difendete. Magari c’è qualcosa di più e non approfondite. Può nascere una bella storia d’amore fra voi due. Tante volte l’amore non nasce solo dalla passione fisica, magari anche dal conoscersi, dal comprendersi e stimarsi come persona.”

Gianni su Ida e Armando.. pic.twitter.com/69OiE4Ryso — News2022 (@News20221) February 24, 2022

Queste sono le parole dell’opinionista Gianni Sperti, il quale ha lasciato intendere che fra i due potrebbe nascere un bellissimo rapporto se solo entrambi aprissero gli occhi ed il cuore.