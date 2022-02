Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano proprio mai. Durante la pubblicità, Lulù Selassié e Nathaly si sono scontrate e una dichiarazione non è passata inosservata: scopriamo cosa è accaduto.

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito ad un scontro molto acceso in diretta al Grande Fratello Vip. Lulù Hailé Selassié si è scagliata contro Nathaly Caldonazzo, minacciandola di svelare la frase razzista che aveva pronunciato in passato: scopriamo di più.

Lo scontro tra Lulù Selassié e Nathaly Caldonazzo

Nel 44esimo appuntamento della casa del Grande Fratello Vip, i colpi di scena non sono affatto mancati. La finale è sempre più vicina, proprio per questo, i momenti di tensione non mancano proprio mai.

La protagonista indiscussa della puntata del 24 febbraio 2022, è stata proprio Lulù Selassiè, dato che è stata al centro di varie discussioni. Prima con Katia Ricciarelli e successivamente con Nathaly Caldonazzo. Con quest’ultima non ci è andata giù leggera, infatti, si è scagliata contro di lei, dicendole:

“Parla da sola, continua a blaterare. Sei una sfig*ta che hai detto pure cose razziste e spero che lo faranno vedere perché altrimenti lo chiedo ad Alfonso!”

A quel punto Nathaly l’ha sfidata rispondendole: “E chiedilo, tanto solo la spiona sai fare!”. Ma a quale frase si riferiva la principessa Selassié? Si tratterebbe di un’uscita davvero grave che non è affatto passata inosservata ai telespettatori di Canale 5: scopriamo cosa è accaduto.

La grave uscita di Nathaly Caldonazzo | E’ polemica

Nelle scorse ore, Nathaly Caldonazzo, si sarebbe lasciata andare ad una dichiarazione davvero spiacevole, che ha fatto infuriare tantissimo Lulù Selassié ma anche il popolo del web, infatti, in pochissimo tempo, tantissimi utenti si sono scagliati contro di lei.

La terribile uscita della showgirl sarebbe una frase razzista riferita proprio alle principesse etiopi, ovvero, “protette dagli zingari”. Alfonso Signorini ha deciso di indagare ma non risulta registrata, proprio per questo diversi telespettatori hanno accusato la regia di averla censurata per non prendere provvedimenti verso la Caldonazzo.

L’affermazione ha scatenato diverse polemiche, soprattutto sul web. Inoltre, alla fine della puntata Jessica Selassié, si è rivolta alle telecamere della casa del Grande Fratello Vip e ha chiesto alla sua famiglia fuori di diffidare Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli. Un chiarimento tra le principesse e l’attrice sembra lontano, ma nel reality di Alfonso Signorini, tutto è possibile.