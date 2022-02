Francesco Totti, sapete chi c’era prima di Ilary? La vediamo tutte le sere in TV

Avete mai visto l’ex fidanzata di Francesco Totti? Lei è davvero bellissima e soprattutto è molto famosa. La vediamo tutte le sere in TV in un noto programma Mediaset.

Prima di sposarsi con Ilary Blasi, Francesco Totti è stato fidanzato per tanti anni con una bellissima showgirl che attualmente lavora insieme ad un personaggio molto famoso di Mediaset. Sapete di chi stiamo parlando? Lei è davvero bellissima.

Francesco Totti, prima di Ilary c’era lei

Francesco Totti è in coppia con Ilary Blasi da tantissimi anni. I due romanacci si amano alla follia e hanno messo su una splendida famiglia. L’ex calciatore della Roma e la bellissima conduttrice Mediaset sono genitori di tre splendidi figli: Christian, Chanel e Isabel.

In questi giorni i due sono stati protagonisti di gossip e chiacchiericci. È rimbalzata sulle prime pagine dei più importanti settimanali di gossip, la notizia secondo cui il matrimonio di Ilary e Francesco fosse giunto al capolinea per via di alcuni tradimenti.

Fortunatamente si è trattato di nient’altro che di una fake news e a smentire queste voci insistenti di tradimenti e crisi è stato proprio l’ex calciatore della Roma. Ilary e Francesco sono più felici che mai.

Totti è sposato sicuramente con una delle donne più belle del mondo dello spettacolo ma sapete chi c’era nel suo cuore prima di Ilary? La sua ex fidanzata è molto famosa e attualmente lavora proprio a Mediaset. Ecco di chi si tratta.

Chi è la famosa ex fidanzata dello sportivo

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno insieme da tanti anni. Lui ha fatto di tutto per conquistarla. Dopo averla vista per la prima volta in televisione come letterina di Passaparola, ha capito che proprio lei sarebbe stata la donna della sua vita.

Da allora sono passati vent’anni e i due continuano ad amarsi alla follia. Prima di fidanzarsi con la bella conduttrice Mediaset, Francesco Totti è stato però in coppia con un’altra donna molto bella del mondo dello spettacolo.

Lei è famosissima e attualmente lavora proprio su Mediaset. Sapete di chi stiamo parlando? Si tratta di Maria Mazza. La bella italo-americana e il calciatore romano Francesco Totti, sono stati insieme per tre anni.

La loro relazione è finita però in modo burrascoso. La Mazza che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a miss Italia e vincendo la fascia di miss Eleganza, ha lavorato per tanti anni come attrice e conduttrice. Adesso è nel salottino di Avanti un altro, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis in cui interpreta il ruolo della dottoressa.