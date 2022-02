“Federica sta male” UeD, Matteo preoccupatissimo non riesce a continuare

La famosa corteggiatrice Federica non sta affatto bene, il tronista Matteo di UeD inizia a preoccuparsi per le sue condizioni di salute. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

All’interno dello studio di Uomini e Donne cala il silenzio per via di una situazione completamente inaspettata. Come ben saprete questi sono giorni particolari, l’Italia sta tentando in tutti i modi di ripartire e per fari sì che questo accada sono numerose le precauzioni da adottare. In questo ultimo periodo abbiamo assistito a degli episodi del tutto inaspettati nello studio del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi.

Il tronista Matteo Ranieri infatti, reduce da una relazione fina non precisamente nel migliore dei modi con l’attuale vippona Sophie Codegoni, ha deciso di riprendere in mano le redini della propria vita mettendosi completamente in gioco. Nonostante la buona volontà però sono svariate le complicazioni che il ragazzo sta riscontrando sul suo cammino. Si ha perfino parlato di un’assenza completa di corteggiatrici per lui, poiché letteralmente disinteressate al suo carattere ed ai suoi modi di fare.

Insomma, il tronista si è ritrovato in una spiacevole situazione, abbastanza fuori dal comune. Dopo la tempesta però pare che sia spuntato finalmente il sole per lui. L’avvicinamento con Federica infatti ha fatto sperare il ragazzo in un possibile lieto fine, speranza coltivata fino a poche ore fa.

Federica sta male e abbandona il programma UeD, Matteo palesemente preoccupato per lei

In questi ultimi giorni i due si sono particolarmente avvicinati ed hanno infatti trovato un’intesa non comune. Nelle ultime ore però la situazione ha iniziato a complicarsi per via delle condizioni di salute della giovane corteggiatrice. Nell’ultima puntata infatti, prima ancora che Matteo potesse chiedere informazioni per l’assenza della corteggiatrice, la conduttrice Maria De Filippi ah deciso di comunicare il tutto al ragazzo.

A quanto pare la ragazza si è presentata fuori delle mura del programma e, dome solito fare si è sottoposta al tampone. Nell’attesa dell’esito però ha iniziato ad avvertire dei brividi, dovuti alla febbre. Risultando positiva ha deciso di lasciare un comunicato che, la stessa conduttrice, ha letto per Matteo davanti a tutti i presenti.

“Matteo, Federica, mandata a casa per la febbre, era dietro la tenda quando ad un certo punto la mandano a casa. È riuscita a scrivere un messaggio che ti leggo. – Ei ciao, ero li dietro che aspettavo di entrare e vederti ma i brividi di freddo mi hanno fatto pensare ad un’eventuale febbre. Così è. Oggi sarei entrata super figa, peggio per te. Volevo dirti che io alle tue parole ci ho pensato tanto. Potrei fare uno sproloquio ma non mi sembra il caso.-“

Federica lascia un messaggio per Matteo.. ❤️ pic.twitter.com/chrxMBawNI — Mondotrash (@Mondotrash1) February 25, 2022

Sentendo queste parole il tronista Matteo si è prontamente preoccupato, nonostante fosse dispiaciuto della sua assenza ha comunque compreso pienamente la motivazione ed anzi si è nuovamente informato sulle sue condizioni di salute.