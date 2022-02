Bonus spesa 2022, ti fanno spendere fino a 480€ | È boom di domande

Il ministero dell’Economia ha finalmente aggiornato i requisiti ISEE necessari per ottenere il Bonus spesa 2022. Il bonus in questione consiste in una Carta Acquisti elettronica, prepagata, gratuita e ricaricabile del valore di 40 euro mensili spettante ai cittadini che versano in condizioni di disagio economico.

Con questa card si potranno fare acquisti presso negozi alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie convenzionati fruendo di sconti, nonché pagare le bollette luce e gas.

La Carta Acquisti fa parte del circuito Mastercard e viene ricaricata bimestralmente dallo Stato.

Bonus spesa 2022 fino a 480 euro di acquisti

La Carta Acquisti non può essere utilizzata per prelevare denaro ma solo per fare acquisti presso negozi alimentari, farmacie, parafarmacie che aderiscono all’iniziativa e per pagare bollette di luce e gas presso gli uffici postali.

Ogni 2 mesi vengono accreditati 80 euro (40 euro al mese) per un totale di 480 euro all’anno.

Alcune aziende aderenti possono concedere sconti, certi enti territoriali possono accreditare sulla card ulteriori somme.

Bonus spesa 2022: a chi spetta, requisiti

La Carta Acquisti è destinata ad anziani over 65 e bambini di età inferiore ai 3 anni (il titolare sarà il genitore) con i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno stato membro UE, permesso di soggiorno;

Regolare iscrizione all’’Anagrafe comunale (Anagrafe della Popolazione Residente);

ISEE di importo inferiore a 7.120,39 euro annui (o di 9.493,86 euro annui se il titolare ha un’età pari o superiore a 70 anni);

Nessuna proprietà di immobili ad uso abitativo (con quota pari o superiore al 25%) o non abitativo (con quota pari o superiore al 10%);

Il richiedente non deve essere titolare di patrimonio mobiliare superiore a 15mila euro né avere intestata più di un’utenza elettrica domestica o non domestica, più di 2 utenze gas e più di 2 auto.

Carta Acquisti: sconti aggiuntivi, come fare domanda

Gli esercizi commerciali con il marchio del Carrello possono concedere sconti aggiuntivi (5%): nelle farmacie il Bonus spesa 2022 dà diritto alla misurazione gratuita del peso e della pressione arteriosa.

Si potrà anche fruire della tariffa elettrica agevolata.

La Carta Acquisti deve essere richiesta tramite domanda cartacea presso Poste Italiane allegando il modello ISEE aggiornato ed un documento di identità. In caso di esito positivo, il richiedente dovrà ritirare la card presso un ufficio postale.