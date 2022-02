Bonolis, rissa mai vista ad Avanti un Altro: “Si è giocato il posto” | VIDEO

Scoppia la rissa all’interno del programma televisivo Avanti Un Altro, condotto dal famigerato Paolo Bonolis, mai visto un episodio simile. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

In questi ultimi giorni vi abbiamo parlato molto delle vicende trattate ed accadute all’interno del programma televisivo più seguito dal pubblico italiano. Il conduttore televisivo infatti, da sempre, attira verso di sé il giudizio di molti esponenti ed ovviamente del pubblico tutto. Quest’ultimo infatti si suddivide in ben due schiere, chi ama follemente i i suoi interventi poiché li reputa divertenti ma soprattutto leggeri e chi invece odia profondamente il suo modo di condurre.

Facendo parte del mondo dello spettacolo ormai da innumerevoli anni l’uomo è particolarmente abituato a questo genere di situazioni. Per questo motivo infatti non da molto peso alle parole della gente.

In queste ultime ore però sul suo conto si è scatenato un vero e proprio putiferio che va ben oltre le minime critiche a lui rivolte. Questa volta infatti si tratta di giudizi ed accuse pesanti che lo prendono proprio come protagonista indiscusso. Avendo davanti a sé un pubblico così vasto, il conduttore deve fare i conti con innumerevoli problematiche. Tutto ciò che fuoriesce dalla sua bocca infatti viene minuziosamente scansionato da tutti i telespettatori.

Rissa nello studio di Avanti un Altro, il conduttore Bonolis coinvolto. Tutti i retroscena a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato l’uomo per via dell’incredibile notorietà dovrebbe pesare ogni suo minimo intervento. A quanto pare però al conduttore poco importa del giudizio degli altri e, proprio per questo motivo infatti, continua imperterrito ad adottare comportamenti ed atteggiamenti considerati del tutto fuori luogo.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad una scena che mai ci saremmo aspettati di vedere. Il conduttore televisivo infatti è stato criticato pesantemente da La Regina Del Web, famoso personaggio del programma.

Quest’ultima lo ha accusato in diretta televisiva davanti a tutta la miriade di telespettatori attenti che da sempre seguono il programma. A dare inizio a tutto sono proprio alcune sue parole, ovvero: “Lei che di base di mestiere offende anche le persone..”. Sentendo queste sue prole il conduttore non le ha dato neanche il tempo di terminare la frase poiché l’ha subito interrotta.

Volano gli insulti ad Avanti un Altro.. 🙃🔥 pic.twitter.com/nvYFVeDfOe — News2022 (@News20221) February 26, 2022

La tensione era palese all’interno dello studio ed il presentatore ha prontamente deciso di non rispondere, mettendo da parte perfino la propria professionalità. “Io non offendo nessuno signorina, io offendo me stesso quando la faccio lavorare qui.” Questa è la risposta di Paolo, il quale successivamente ha letteralmente cacciato la donna dallo studio. Questo suo gesto ha scatenato l’ira sui social ma, nonostante questo, pare che attualmente nessuno dei diretti interessati abbia espresso il proprio pensiero.