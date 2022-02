Anahi Ricca, sapete quanto guadagna la stilista di UeD? “Maria è troppo generosa”

Gli spettatori assidui di Uomini e Donne avranno fatto caso a Anahi Ricca, la stylist del programma ma sai quanto guadagna? Te lo sveliamo noi.

Anahi Ricca non è soltanto la stylist del dating show più seguito della tv ma delle reti Mediaset.

Chi è Anahi Ricca

La stylist di Canale 5 Anahi Ricca ha alcuni tratti distintivi che le si possono riconoscere: eleganza, garbo e riservatezza. Tutte qualità che, spesso, in ambito televisivo mancano. Prima di diventare colei che cura le sfilate del trono over, Anahi Ricca lavorava dietro le quinte, senza essere nota al grande pubblico. E’ stata Maria De Filippi a volerla fortemente nel programma.

Oltre a curare le sfilate delle persone che decidono di affidarsi a lei, la stylist si occupa del look degli uomini e delle donne del parterre. Il pubblico ha imparato ad apprezzare il suo sarcasmo, attraverso alcuni Rvm che vengono trasmessi prima delle sfilate. Impossibile resistere ai suoi commenti sarcastici. In particolare, si nota la grande preparazione di Anahi Ricca che, nonostante la fama, ha cercato di mantenere sempre il riserbo sulla sua vita privata. Tra le altre partecipazioni televisive spiccano Meteore e Matricole. Ha lavorato anche dietro le quinte di Masterchef, dove ha curato il look dei presentatori.

Oltre a lavorare a Uomini e Donne, la Ricca cura l’immagine anche per Barbara D’Urso, non soltanto per Maria De Filippi. Per lei ha pensato anche a tutti i look che ha sfoggiato a Sanremo.

Quanto guadagna

Come abbiamo detto, è stata Maria De Filippi a volere fortemente Anahi come parte del suo entourage. Del resto, è sempre stata una grande scovatrice di talenti. Insieme a Luca Zanforlin (autore Mediaset), Maria De Filippi e la stylist sono spesso paparazzati in giro insieme. Sembrerebbe, dunque, che oltre ad un rapporto lavorativo ce n’è anche uno di amicizia.

In media, chi svolge la professione di fashion stylist in Italia, potrebbe arrivare a circa 1200 euro al mese. Anahi Ricca, però, può vantare a Mediaset diverse collaborazioni, di cui, sicuramente, la più importante è quella a Uomini e Donne. Non si possono escludere, dunque, compensi stellari, elargiti da Maria Nazionale. Bisogna anche considerare la sua età che supera i 50 anni. Ciò potrebbe far crescere ancora il compenso.

Eppure, Anahi e i suoi commenti non vanno a genio a tutti. Una persona su tutti: Tina Cipollari. Per cui, per qualcuno, il suo ruolo andrebbe ridimensionato. Tu come la pensi?