UeD, fiocco rosa proprio per lei: Maria al settimo cielo dopo la notizia

Arriva finalmente una splendida notizia, fiocco rosa proprio per una delle persone più note di UeD, Maria De Filippi entusiasta della situazione. Ecco di chi si tratta.

Come ben saprete la famigerata conduttrice nonostante il successo è una persona molto umile, per questo motivo infatti ama lavorare circondata dal pubblico e da persone apparentemente sconosciute. Da sempre offre la possibilità a chiunque lo desideri di prendere parte ai suoi programmi televisivi.

Uomini e Donne unisce innumerevoli persone che tentano in ogni modo di trovare la propria anima gemella, delle volte però nonostante le buone intenzione, il lieto fine non arriva per tutti. Molte sono le coppie che non sono riuscite a trovare un equilibrio e che si sono perse subito dopo il termine del programma ed altrettante sono le relazione non durature nel tempo.

Questo però dipende solo ed esclusivamente dai partecipanti e Maria De Filippi non può fare altro che occupare il ruolo da semplice spettatore. Anche se non sempre i piani proseguono come prestabilito, il lieto fine primo o poi arriva per tutti. Il noto volto di Uomini e Donne è infatti la conferma vivente e la conduttrice non potrebbe essere più felice di così.

Fiocco rosa a UeD, la conduttrice Maria al settimo cielo per la notizia

Stiamo parlando proprio dell’ormai famosa Cecilia Zagarrigo, la quale ha intrapreso un percorso all’interno dello studio di Uomini e Donne ormai molto tempo fa. Come ben saprete la strada intrapresa dal termine del programma non le ha dato affatto i frutti sperati.

Con il passare del tempo però ha trovato finalmente la felicità. Moreno Casamassima, è così che si chiama la dolce metà della ragazza. La loro storia è iniziata inaspettatamente poiché in realtà loro erano semplici amici ed anzi, colleghi di lavoro. Con il trascorrere del tempo però si sono accorti dell’estrema complicità ed hanno dato inizio ad una storia senza fine.

Negli ultimi giorni la famosa influencer ha deciso di comunicare la notizia della gravidanza a tutti i suoi follower, condividendo con loro uno dei momenti più belli della sua stessa vita. I due però non erano ancora a conoscenza del sesso del bambino. Nelle ultime ore però, grazie ad una bellissima sorpresa organizzata da persone a loro care, hanno scoperto con gran sorpresa il sesso del bambino.

Dopo infiniti indovinelli e risposte falsificate i due hanno trovato la soluzione della sorpresa. Attraverso uno spara coriandoli i due hanno capito che nel grembo della ragazza c’è una piccola creatura che presto potranno abbracciare. Cecilia ha deciso di condividere tutti noi anche questo momento, postando sui social direttamente la sorpresa.