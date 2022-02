Riccardo Guarnieri, dopo UeD trova la sua metà: “Identica ad Ida” | FOTO

By

Riccardo Guarnieri, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, diventato famoso per le sue due storie d’amore con Ida Platano e Roberta Di Padua, oggi ha una nuova compagna ed è identica alla dama bresciana: ecco chi è.

Lui è stato uno dei volti più importanti del trono over di Uomini e Donne. A quanto pare si è lasciato definitivamente alle spalle le storie con Roberta e Ida. Quest’ultima è identica alla nuova fiamma di Riccardo, la somiglianza è davvero incredibile: vediamola.

Riccardo Guarnieri e la sua nuova fiamma

Riccardo Guarnieri, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, non è riuscito a trovare l’amore all’interno del programma di Maria De Filippi, ma fuori dai riflettori ha finalmente conosciuto la sua dolce metà.

Nel dating show di Canale 5, ha fatto molto discutere la frequentazione con Roberta Di Padua e la sua travagliata storia d’amore con Ida Platano. Il suo non è mai stato un carattere facile, infatti, spesso è stato protagonista di diversi scontri al centro dello studio.

Ma oggi ha ritrovato la sua serenità con una donna bellissima di nome Laura. Lei è di una bellezza strepitosa e in molti hanno notato l’incredibile somiglianza con la dama bresciana. Sono due gocce d’acqua: conosciamo meglio la nuova fiamma di Riccardo Guarnieri.

Chi è Laura, il nuovo amore di Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri, diventato popolare per la sua partecipazione a Uomini e Donne, avrebbe trovato finalmente l’amore. Lei si chiama Laura Pantaleo e ad ufficializzare la loro storia è stata proprio la donna, attraverso delle sue storie Instagram.

Entrambi sono di Taranto e sicuramente è un gran vantaggio, dato che il cavaliere ha sempre sofferto la lunga distanza con le due dame che ha conosciuto nel dating show di Canale 5. Laura non ama apparire e non è nemmeno mai comparsa in televisione.

Però è molto attiva sui social, infatti, spesso mostra la sua quotidianità insieme al suo nuovo compagno. Dalle foto, è impossibile non notare la clamorosa somiglianza con Ida Platano, sono veramente identiche.

La nuova compagna di Riccardo Guarnieri è identica ad Ida Platano.😨😍 pic.twitter.com/8BGLq2TBWx — Gossip2022 (@Gossip20221) February 25, 2022

Purtroppo, non abbiamo molte informazioni su di lei, dato che non è un personaggio pubblico. Ma secondo i recenti avvistamenti della coppia, i due sarebbero molto affiatati e felici, non c’è niente di più bello.