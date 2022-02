“Molto meglio dei giovani con gli ormoni” UeD, Nadia rivela cosa è accaduto con Massimiliano

La famosissima dama del noto programma televisivo Uomini e Donne, Nadia, rivela finalmente cosa è realmente accaduto con Massimiliano. Tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete il noto programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, offre a chiunque lo desideri realmente di prendere parte nel cast. Ebbene, non vi sono alcuni limiti di età poiché l’amore, proprio secondo la conduttrice, è immutabile nel tempo. Il trovo over ci ha insegnato negli anni infatti che una storia d’amore coinvolgente non si basa su atti sconvolgenti o gesti plateali.

La vera sostanza che si ricerca per una relazione duratura infatti, oltre ad essere la stabilità è la fiducia, è in realtà il rispetto di ciò che una persona ha realmente vissuto ed ovviamente la semplicità di un gesto affettuoso compiuto senza secondi fini. Tuttora abbiamo ancora molto da imparare per quanto riguarda la vera espressività dei sentimenti, lezioni di vita che sono persone come la dama possono insegnarci.

Secondo quanto riferito più volte dalla donna infatti, l’amore vero non ha alcun bisogno di mostrarsi ed ovviamente di cadere nella volgarità. La sua conoscenza con il cavaliere ne è l’esempio reale. In molti sono particolarmente curiosi di venire a conoscenza di ciò che è realmente accaduto fra i due, ebbene, oggi verrete finalmente accontentati.

Nadia e Massimiliano: cosa è successo tra la dama ed il cavaliere di Uomini e Donne

Fino ad oggi sono innumerevoli i volti che nel tempo si sono presentati al programma con la speranza di trovare l’amore della propria vita. In numerosi inizialmente non credevano che due persone di una certa età potessero ancora calarsi in tali avventure e dare vita ad emozioni del genere, sbagliando completamente.

La dama infatti ha iniziato la conoscenza con il cavaliere Massimiliano e, dopo vari flirt eleganti e mai volgari, i due hanno deciso di cenare insieme e godersi una piacevole serata. Una volta giunti all’interno dello studio di UeD, tutti i presenti hanno iniziato a porre alcune domande alla dama e la donna ha iniziato a rispondere sinceramente, senza alcun pelo sulla lingua.

“È stato un amore di due persone di 72 anni, non con gli ormai che hanno i giovani. Quindi una cosa secondo me ancora più bella, con una dolcezza che ha quest’uomo che penso che veramente se va avanti questo rapporto definitivamente io mi definirei.. Sono un po’ emozionata, vedi lui mi fa ancora emozionare.“

Queste sono le parole della donna, utilizzate per confessare davanti a tutti cosa è realmente accaduto nella notte trascorsa con Massimiliano. Ebbene, il programma avrebbe bisogno di amori coinvolgenti proprio come quello che lega Nadia a Massimiliano.