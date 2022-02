Ilary Blasi, esce fuori il nome dell’amante | “Più famoso e bello di Totti”

By

La famosissima showgirl Ilary Blasi e la presunta separazione da Francesco Totti, spunta fuori il nome del presunto amante. Ecco tutti dettagli a riguardo.

Come ben saprete in questi ultimi giorni la coppia più amata da tutta la popolazione italiana si è ritrovata come protagonista di vicende che mai nessuno si sarebbe potuto immaginare. A quanto pare infatti i due stanno riscontrando innumerevoli problemi nella propria quotidianità e la notizia è subito trapelata tramite tutti i tabloid.

La famosissima showgirl e l’ormai ex calciatore della Roma si sono astenuti dai vari chiacchiericci, pare però che la tensione sia aumentata. Secondo quanto si vocifera le motivazioni del loro allontanamento sono numerose e tuttora sono varie le ipotesi fatte da tutti i fan della coppia.

Le versioni sulla loro separazione sono numerose, alcuni affermano che la crisi è iniziata ormai molto tempo fa ma che i due hanno tentato in tutti i modo di non far trapelare nulla, altri invece suppongono che alla base di tutto vi è perfino un tradimento. Ebbene, è ora di capire realmente cosa sta accadendo.

Ilary Blasi, spunta il nome dell’amante della moglie di Francesco Totti: tutta la verità

Come vi abbiamo già anticipato sono molte le ipotesi che vedono come protagonisti i due personaggi famosi e la loro presunta separazione. A quanto pare la crisi sentimentale va avanti ormai da innumerevoli mesi ed entrambi appaiono con la coscienza non del tutto pulita. Si vocifera infatti che il famoso calciatore abbia una relazione extraconiugale con una donna molto simile alla showgirl. Con la quale pare che abbia trascorso perfino San Valentino regalandole un mazzo di fiori comporto da ben 13 rose.

Se sono svariate le voci che circolano su questa relazione, d’altro canto, sono altrettante le chiacchiere su un presunto coinvolgimento sentimentale ed ovviamente extraconiugale della showgirl. A quanto pare il pupillo che si è aggiudicato le attenzioni della donna in un periodo di vera crisi nella sua vita matrimoniale, è proprio Luca Marinelli. Entrambi, Totti e la showgirl, pare che siano stati avvistati insieme mentre si scambiavano delle effusioni con i rispettivi compagni di avventura.

Vi ricordiamo però che negli ultimi giorni il famoso calciatore della Roma ha deciso di smentire il tutto tramite i suoi rispettivi profili social. Ad unirsi a lui nella smentita è stata proprio la moglie pubblicando un video mentre la famiglia cenava in un ristorante. Alcuni dei loro fan però hanno notato un piccolo dettaglio che confermerebbe il loro allontanamento definitivo. Entrambi, nel video pubblicato dalla donna, non portavano la fede nuziale.