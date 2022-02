GF Vip, Alex Belli denuncia e ora sono guai: finisce in tribunale | Fatti gravissimi

GF Vip, clamoroso: Alex Belli sorprende tutti decidendo di sporgere denuncia. Ora sono guai. Lei finisce in tribunale. Ecco che cosa sta accadendo.

L’ex attore di Centovetrine ha deciso di sporgere denuncia proprio nei suoi confronti. Scandalo al Grande Fratello, ora si arriva in tribunale.

Nonostante Alex Belli sia fuori dalla casa del Grande Fratello continua ancora ad esserne il protagonista assoluto. L’ex attore di Centovetrine ha sorpreso tutti ieri, nel corso dell’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, decidendo di non presentarsi in studio.

Il presentatore ha comunicato la notizia a Delia che è rimasta piuttosto stupita. Che fine ha fatto l’ex gieffino? A quanto pare, ha deciso di prendersi una pausa da tutto e tutti e attualmente si troverebbe in Oman.

L’attore ha pubblicato infatti alcune Instagram stories in cui lo si vede vestito con tunica bianca mentre attraversa un deserto abbandonato. Altra trovata per attirare l’attenzione mediatica? Sicuramente è così.

Intanto arriva una notizia che lascia tutti a bocca aperta: l’attore di Centovetrine ha deciso di sporgere denuncia. Lo ha fatto davvero. I fatti sono gravissimi. Ecco con chi se l’è presa e perché si sta creando un grande scandalo mediatico.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia secondo cui Alex Belli ha denunciato, per fatti gravissimi, una persona molto conosciuta. Sapete di chi si tratta? Ebbene, l’ex gieffino ha deciso di denunciare la sua prima moglie, Katarina Raniakova.

L’attore di Centovetrine e la bella modella slovacca si sono sposati nel 2013. A seguito di una serie di tradimenti perpetrati da parte di lui nei confronti di lei, si sono separati nel 2017. Solo recentemente l’ex gieffino ha concesso il divorzio alla donna.

Perché ha deciso di sporgere denuncia nei suoi confronti? A dare una risposta è la migliore amica di lui, la chiacchieratissima Stella, la quale, ha affermato che per via delle accuse diffamanti fatte da Katarina nei confronti di Alex, l’ex gieffino ha preso la decisione di querelarla.

Arriva la replica di Katarina che dichiara:

“viviamo in un paese libero dove c’è diritto di parola. Come lui mi ha minacciata, urlata e attaccata, così io sono libera di andare dove mi pare e dire quello che penso. Io per adesso di questa diffida non so proprio niente”.