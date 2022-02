Flavio Insinna sconvolto in diretta a L’Eredità: “Mai visto nulla di simile in 20 anni di programma”

Il famosissimo conduttore televisivo Flavio Insinna letteralmente sconvolto per ciò che è accaduto nello studio de L’Eredità. Ecco cosa è successo realmente nel programma.

Il programma condotto dal famigerato conduttore televisivo è ormai diventato un punto di riferimento per tutti gli italiani. Da sempre infatti seguono attentamente il quiz game, sfruttandolo come strumento di svago o addirittura come strumento di informazione. Chi decide di prendere parte nel cast del programma ha un solo obbiettivo, ovvero portare a casa la vittoria.

Purtroppo però questo non sempre accade ed i concorrenti si devono accontentare di vissuto un percorso unico. Il conduttore è amato e stimato dal pubblico, in molti infatti lo supportano e lo seguono in ogni evenienza. Il tutto è reso possibile non solo dalla presenza scenica del personaggio, non solo dalla sua professionalità ma bensì dal suo carattere carismatico, sincero ed umile. Nonostante il successo acquisito negli anni infatti non si è mai fatto beffa di nessuno, si è sempre schierato in aiuto del prossimo senza chiedere nulla in cambio. Nel noto programma televisivo attualmente è affiancato altri due noti volti del quiz game, ovvero da Andrea Cerelli e Samira Lui.

I due purtroppo la scorsa settimana non hanno potuto adempiere ai loro compiti all’interno dello studio poiché entrambi sono stati a contatto con un positivo e per questo motivo infatti hanno dovuto rispettare la quarantena obbligatoria. A sostituirli in questo breve lasso di tempo è stata proprio Roberta Morise, la quale è stata poi omaggiata dallo stesso conduttore televisivo al ritorno dei due valletti.

Flavio Insinna senza parole nel programma L’Eredità: la motivazione

In questa ultima puntata mandata in onda abbiamo assistito ad uno scenario che mai ci saremmo potuti immaginare. Lo stesso conduttore televisivo è rimasto completamente senza parole. All’interno dello studio del programma i due duellanti si sono sfidati per contendersi la vittoria. Inaspettatamente però è accaduto l’impensabile. Anna e Michele si sono infatti sfidati fino all’ultimo secondo rimasto. Entrambi estremamente preparanti su ogni campo, hanno battuto gli avversari fino a rimanere completamente soli.

Vincere all’interno di un programma di tale portata non è affatto semplice, la tensione inizia a salire e di certo la presenza del pubblico e delle numerose telecamere sparse in ogni angolo dello studio non aiutano affatto. Dicevamo, dopo una partita perfetta vista da ogni punto di vista, i due hanno iniziato a sfidarsi a duello.

La concorrente Anna però, inaspettatamente si è lasciata trasportare dalle numerose sensazioni ed emozioni contrastanti che solo il quiz può regalare. La donna però le ha affrontate negativamente. Si è infatti bloccata, non riuscendo più a procedere. Il conduttore ha tentato in ogni modo di porgerle il suo aiuto ma lei non ha colto l’occasione per via del blocco.

I secondi hanno continuato a scoccare, nel mentre la donna ha tentato di dare una risposta alla domanda –“Togliere autorità e prestigio ad una persona..”-, senza ottenere però alcun risultato. Anna, dopo ben 40 secondi passati non è riuscita a rispondere e così ha consegnato la vittoria al duellante Michele. Mai nella storia del programma abbiamo assistito ad un episodio del genere.