“Fate le valigie e tornate a casa” Rudy Zerbi durissimo: eliminazione a sorpresa

Il professore di Amici nella categoria canto, Rudy Zerbi, perde completamente le staffe e decide di fare eliminazioni a sorpresa. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

Come ben saprete questi sono giorni particolarmente difficili per tutti i giovani talenti che si trovano all’interno della casetta del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Il serale di avvicina e tutti coloro che non hanno ancora ottenuto la maglia dorata del serale potrebbero lasciare il talent da un momento all’altro. Anche se per alcuni la preoccupazione ha raggiunto limiti inimmaginabili, per altri giovani allievi invece non è proprio così. Anche se tutti i talenti possono vivere la giornata come desiderano, devono comunque adempiere a tutti i compiti a loro spettati.

In questi ultimi giorni alcuni professori hanno notato con estremo dispiacere che, una gran parte degli allievi presenti all’interno della casetta, non porta a termine tutti i compiti che gli vengono assegnati. Non è di certo la prima volta che accade una situazione simile.

In questa edizione ad esempio sono stati molti i giovani talenti che hanno dovuto abbandonare per sempre le mura della casa per via delle loro mancanze di rispetto e per la pigrizia che caratterizzava le loro giornate. Come in ogni programma televisivo, anche al talent di Amici vi sono alcune regola da rispettare in modo ferreo.

Rudy Zerbi perde le staffe e decide di proseguire con le eliminazioni a sorpresa

In queste ultime ore ci siamo ritrovati davanti un episodio che mai ci saremmo aspettati di vedere. Il professore che solitamente ama ridere e scherzare insieme ai propri allievi, ha completamente capovolto il loro percorso fino a portarlo in bilico. Secondo lui infatti vi sono alcuni ragazzi che tuttora non meritano di rimanere all’interno della casetta poiché non mettono in gioco tutte le proprie capacità e pensano di potersela cavare con poco. Ebbene, non è affatto così.

Nella casa vi sono molti allievi che seguono dettagliatamente la preparazione a loro assegnata e rispettano tutti gli impegni. Altri invece pensano di potersela cavare con delle semplici apparizioni in sala prove.

Nella scorsa puntata del programma abbiamo visto un professore diverso dal solito, furioso e amareggiato ma soprattutto deluso dal comportamento adottato da alcuni allievi. Per questo motivo infatti ha deciso di metterli in un angolo e proseguire con un’eliminazione a sorpresa. Assieme alla maestra Celentano infatti, ha chiamato alcuni giudici importanti, i quali hanno poi classificato i ragazzi. Prima ancora di iniziare, ognuno di loro è stato avvisato della situazione.

“Lo ripeto ancora una volta, adesso vi esibirete e l’ultimo della categoria fa le valige e va a casa subito. Sarete giudicati da un giudice di canto e un giudice di ballo che vedranno le vostre esibizioni. Vi difendere con il vostro talento scegliendo le esibizioni che vorrete fare, ognuno sceglierà la propria.”

Queste sono le parole del professore, con le quali ha avvisato i ragazzi della situazione. Alcuni dei nomi in gara sono: LDA, Christian, Crytical, Calma, Aisha e molti altri. Come dicevamo ognuno ha innumerevoli compiti da portare avanti, i giovani talenti però pare che ultimamente si siano lasciati cullare sugli allori e per questo motivo infatti il professore ha perso completamente le staffe.