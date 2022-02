Ezio Greggio, sbaglia tutto: “Bufera horror” | Lo ha detto davvero in diretta a Striscia la Notizia

Il famoso conduttore televisivo Ezio Greggio sbaglia completamente e fa una battuta davvero terribile in diretta televisiva a Striscia la Notizia contro un personaggio molto noto. Ecco di chi e di che cosa si tratta.

Il noto conduttore è un volto ormi fisso alla conduzione del famosissimo programma, sul quale da sempre vengono riportate tutte le notizie con un tocco di ironia e leggerezza. Il Tg satirico viene seguito da innumerevoli persone e va in onda da ormai tantissimi anni. Sono molti i volto che si sono aggiudicati l’onore di sedere al posto del conduttore, dopo qualche tempo però lui è sempre tornato.

Non è di certo la prima volta che accade un avvenimento del genere nello studio del programma ed il tutto è sempre stato ripreso ovviamente e rigorosamente dalle numerose telecamere. Mai però una battuta ha suscitato tanto chiacchiericcio. Sul conto del conduttore televisivo infatti si è scatenato un vero e proprio putiferio poiché con le sue parole ha particolarmente colpito un noto volto amato e stimato da tutto il pubblico italiano.

Nonostante l’incredibile battutaccia però pare che ancora non siano affatto arrivate le scuse al diretto interessato. Il che ha scatenato ancor di più l’ira di tutti i fan del personaggio attaccato verbalmente.

Ezio Greggio, la battutaccia a Striscia la Notizia gela lo studio del programma

Come vi abbiamo già anticipato il conduttore televisivo ha fatto proprio una pessima figuraccia in diretta televisiva. Quest’ultimo infatti, parlando dei vari cantanti che parteciperanno all’Eurovision Sogn Contest ha preso come esempio assoluto il famosissimo cantante Achille Lauro. Il quale potrà partecipare grazie alla vincita del Festiva di San Marino.

Quest’anno all’Eurovision infatti vi saranno svariati cantanti italiani in gara. Questo però non ha affatto interessato il conduttore , il quale infatti si è basato principalmente sulla presenza del cantante, esprimendo ironicamente il suo totale disaccordo.

“Achille Lauro ha vinto il Festival di San Marino. Insomma, pur di partecipare all’Eurovision Lauro prima si è affidato a Sanremo, poi a San Marino. Eppure visto il personaggio quello più adatto a lui sarebbe stato San Patrignano.”

Ebbene, per chi non lo sapesse, il luogo citato qui sopra in realtà è una comunità di recupero da dipendenze. Non solo il conduttore si è completamente beffato di lui ma lo ha perfino accusato di fare uso di sostanza stupefacenti.

A quanto pare però il cantante ha deciso di non esprimere il suo pensiero a riguardo. Non è di certo la prima volta che si ritrova in situazione spiacevoli di questo genere, per questo motivo infatti tende ad evitare qualsiasi tipo di discussione.