Claudio Mandia, il 17enne trovato morto impiccato: domani i funerali a Battipaglia

La città d’origine di Claudio Mandia si prepara a dire addio al 17enne trovato morto a New York, dove studiava.

Il ragazzo sarebbe stato severamente punito per aver copiato a un test propedeutico al nuovo anno. Indagini in corso sui metodi punitivi del college della Ef Academy di New York, per capire se vi siano altre responsabilità per la morte del ragazzo.

Trovato morto nella stanza del College: Claudio Mandia aveva 17 anni

Aveva 17 anni e, seppur così giovane, sembrava destinato a un futuro brillante. Figlio di una coppia di Battipaglia, Salerno, due anni fa Claudio Mandia era andato a studiare in un prestigioso college americano, la Ef Academy.

Alla vigilia del suo 18esimo compleanno Claudio Mandia si è tolto la vita, impiccandosi in una stanza del college in cui alloggiava.

La drammatica notizia è stata data ai suoi genitori quando sono arrivati in aeroporto per festeggiare con il figlio il compleanno del ragazzo.

Quando l’aereo, che dall’Italia li ha condotti in America, è atterrato all’aeroporto di New York, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto hanno appreso la drammatica notizia.

A una settimana esatta dal suo decesso, la città di Battipaglia si prepara a dare l’ultimo saluto al suo giovanissimo concittadino.

Domani mattina si svolgeranno i funerali di Claudio Mandia. La salma è rientrata in patria nelle scorse ore.

S’indaga sui metodi del college

Sulla vicenda della tragica morte di Claudio è stata avviata un’indagine. Il ragazzo si sarebbe impiccato perché temeva l’espulsione dal college.

Qualche settimana fa era stato sorpreso a copiare durante un test, propedeutico per il prossimo anno.

Così era stato posto tre giorni in isolamento, senza poter avere contatti con nessuno. Una punizione forse troppo severa, in linea comunque con i metodi di studio americani, una vergogna che Claudio ha temuto insormontabile.

Per timore di essere espulso, ipotesi molto probabile, il 17enne si è tolto la vita, impiccandosi. Il corpo è stato trovato in un’altra stanza del college, non quella in cui solitamente alloggiava.

I genitori del ragazzo hanno parlato di “misure primitive” in riferimento al metodo applicato dai dirigenti del College americano per punire l’errore del figlio.

Intanto, s’indaga per capire se vi siano altri responsabili per la morte del 17enne.

Gli amici di studi di Battipaglia hanno descritto Claudio come un ragazzo splendido, su cui nessuno ha il diritto di gettare fango.

Uno di loro l’aveva sentito 6 giorni prima del tragico evento e in quell’occasione Claudio gli aveva parlato del futuro, dell’Università che voleva frequentare e delle vacanze imminenti che aveva già programmato.

Nulla insomma che facesse presagire quello che poi è stato.