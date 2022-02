Benedetta Rossi, l’avete mai vista a bellissima a 18 anni? “Da far perdere la testa a chiunque”

Benedetta Rossi, una delle food blogger più conosciute e amate del piccolo schermo e anche del web. Con la sua simpatia e semplicità la cuoca che ha milioni di follower ha conquistato tutti. Ma l’avete mai vista da giovane? Un sogno.

Nelle scorse ore, è spuntata una foto inedita di Benedetta Rossi, la cuoca italiana più amata di sempre. Nell’immagine è praticamente irriconoscibile, non sembra nemmeno lei. Oggi è una donna bellissima, ma quando era giovane era davvero una meraviglia.

Benedetta Rossi da giovane | Irriconoscibile

Benedetta Rossi, ha iniziato a pubblicare le sue ricette in rete per poi spopolare in pochissimo tempo nel piccolo schermo. I suoi trucchi di cucina sono amati e seguiti da tutti, infatti, ha un pubblico davvero vasto, proprio per questo, è apprezzata sia dagli adulti ma anche dai più giovani.

La simpatica marchigiana è sempre stata ai fornelli, anche da ragazza. La sua esperienza, l’ha portata ad essere la cuoca più talentuosa della televisione. I suoi piatti ricevono sempre dei grandi complimenti.

Oltre a pubblicare le sue fantastiche ricette, Benedetta sui social mostra la sua quotidianità con suo marito Marco e il loro animaletto peloso, Cloud. Lei è una donna bellissima, ma l’avete mai vista da giovane? Era meravigliosa, completamente diversa da oggi: vediamola.

La foto inedita di Benedetta Rossi

Senza dubbio la sua simpatia e semplicità ha conquistato il cuore di milioni di persone. Capita spesso che la famosa food blogger pubblichi immagini della sua giovinezza, perché i fan vogliono sapere proprio tutto di lei, non solo della sua attuale vita privata.

Benedetta è un vero idolo per chi la segue, infatti, ogni giorno riceve migliaia di messaggi d’affetto e di supporto. Addirittura, un utente, quando ha visto la bellissima cuoca da giovane ha scritto: “Da far perdere la testa a chiunque”.

Benedetta Rossi da giovane.

Siamo abituati a vederla con il suo inconfondibile taglio di capelli corto e vestita sempre con degli indumenti che utilizza per casa, ma quando aveva 18 anni era totalmente un’altra persona. Aveva i capelli lunghissimi e ricci, un’acconciatura molto anni ‘80.

Un’immagine che ci ha fatto fare un tuffo nel passato, quando ancora andava di moda questo genere di look. Oggi di tempo ne è passato e Benedetta Rossi è una delle cuoche ed influencer più famose d’Italia, la sua vita di prima è molto diversa rispetto a quella di adesso.