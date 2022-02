UeD, che fine ha fatto Isabella Ricci? “Fuggita all’estero insieme a Fabio”

Dopo essere tornata a Uomini e Donne, insieme al suo cavaliere, Isabella Ricci è tornata a vivere. Questa volta, in giro per il mondo. Vediamo dove.

Quando qualche settimana fa Isabella Ricci ha fatto il suo ritorno da ospite a Uomini e Donne, non ha risparmiato le parole pungenti.

La storia d’amore di Isabella Ricci

Nessuno avrebbe scommesso sul fatto che Isabella Ricci avrebbe trovato in un tempo così relativamente breve, l’amore proprio a Uomini e Donne. Anche perché, nelle ultime puntate a cui ha preso parte, ha subito diverse accuse, soprattutto da parte dell’opinionista Gianni Sperti.

Così, quando è stata di nuovo ospite del programma ed ha potuto sedersi a centro studio, ha deciso di fare chiarezza, mettendo alcuni puntini sulle i. A fianco a lei Fabio Mantovani. In particolare, a Gemma Galgani ha detto che si è dispiaciuta che la dama torinese non si è commossa per la sua uscita insieme a Fabio.

Gemma, però, ha replicato di non aver gioito perché il rapporto tra di loro non è mai stato roseo. Le due, però, si sono riavvicinate anche perché Gemma ha detto di vedere Isabella molto più raggiante. Una bellezza che deve sicuramente all’amore ma anche ai viaggi che ha potuto fare con il suo nuovo compagno.

Per quanto riguarda Gianni Sperti, invece, lei avrebbe preferito che lui le avesse fatto le sue scuse, una volta che finalmente, aveva fatto la sua scelta d’amore.

Una fuga d’amore

Isabella Ricci e il suo nuovo compagno hanno deciso di godersi la loro storia d’amore. Del resto, ad entrambi piace il mare, il caldo e viaggiare. Insieme hanno già fatto una fuga d’amore alle Maldive. Non sono mancati i post e le stories da parte di Isabella che, ormai, è diventata una vera e propria influencer.

Qualche ora fa i due hanno pubblicato una stories ai piedi di un’aereo. Ai propri fans hanno chiesto, con un apposito box domande, dove fossero diretti. Alla fine, il quesito si è risolto con una stories di risposta, direttamente da Sharm El Sheik. Anche questa volta, dunque, la coppia ha scelto di trascorrere del tempo al caldo.

Su Instagram, poi, è apparsa una foto del Mar Rosso. Uno spettacolo che, in pochi possono godersi in questo momento dell’anno. I fans sono in delirio con commenti di stima e, perché no, di sana invidia.