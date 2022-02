Soleil vuota il sacco: “Il primo bacio ad una donna molto famosa”, la conosciamo tutti | FOTO

By

Grande Fratello Vip, clamoroso. Arriva la confessione di Soleil: Delia non è la prima donna che ha baciato. La prima volta è stata con lei. È una famosissima, la conoscete tutti.

Non è la prima volta che l’influencer italo-americana bacia una donna. Prima di Delia lo ha fatto anche con lei. La donna in questione è famosissima ed è anche una ex concorrente del GF Vip. Vediamo di chi si tratta.

Soleil al bacio con Delia

Soleil e Delia sono le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ora che Alex Belli è definitivamente, si spera, fuori dai giochi, le due nemiche – amiche possono pensare alla finale.

Delia è la prima finalista ufficiale del Grande Fratello, mentre Soleil è ancora in bilico. Per il momento, il suo nome non è tra coloro che si disputeranno la finale, ma il 14 marzo è una data ancora lontana e tutto può ancora succedere.

Qualche giorno fa, l’influencer italo – americana e la modella venezuelana, hanno lasciato tutti a bocca aperta dopo essersi scambiate un bacio davvero hot e passionale.

Mentre festeggiavano il Wild party, tra musica e cocktail, le due primedonne del bunker di Cinecittà si sono baciate. Non è però la prima volta che la Sorge si lascia andare ad un bacio saffico. La prima volta è accaduta con un’altra donna molto famosa che tra l’altro è stata anche una amatissima concorrente del GF Vip 5. La conoscete bene.

Il ‘primo amore’ della Sorge è una donna famosa

Soleil e Delia hanno sorpreso i telespettatori lasciandosi andare ad un bacio passionale e davvero hot. Eppure, non è la prima volta che l’influencer italo – americana bacia una donna. Prima di Delia lo ha fatto con una famosa protagonista del piccolo schermo. Sapete di chi si tratta?

Durante il pranzo, parlando proprio del bacio che la Sorge e la modella venezuelana si sono scambiate, Nathaly Caldonazzo ha chiesto a Soleil se prima di Delia avesse mai baciato un’altra donna.

La risposta della gieffina lascia tutti senza parole. La bionda ha affermato che il primo bacio lo ha dato proprio ad una donna. Nonostante non faccia nomi il riferimento è chiaro: la bellissima che la gieffina ha baciato più volte è Dayane Mello.

La brasiliana che tra l’altro è stata anche protagonista del GF Vip 5, è legata a Soleil da una profonda amicizia. In più occasioni le due sono state beccate a scambiarsi effusioni pubbliche e baci appassionati.