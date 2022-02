“Siamo stati cacciati da Maria”, Scandalo a UeD: la coppia è scomparsa da mesi

Scandalo a UeD, parla una coppia formatasi nel programma e che è scomparsa da mesi: “siamo stati cacciati da Maria De Filippi”. Vediamo il retroscena di questa misteriosa vicenda.

Amatissima coppia formatasi nel dating show di Canale 5 cacciata brutalmente dagli studi di Maria De Filippi. Ecco che cosa è accaduto e chi sono i protagonisti della vicenda.

Scandalo a UeD

Da oltre 25 anni Uomini e Donne è il programma di punta di casa Mediaset. La moglie di Maurizio Costanzo che si comporta un po’ come un Cupido moderno, scocca la freccia dell’amore che colpisce giovani e meno giovani che si presentano alla sua corte per trovare l’altra metà della mela.

Con gli opinionisti storici, Tina Cipollari e Gianni Sperti e dame e cavalieri di ogni età, il divertimento è assicurato. I telespettatori attendono con ansia ogni nuova puntata del salotto dei sentimenti mariano per godersi un’ora di divertimento e spensieratezza.

Tante sono le coppie nate negli studi di Uomini e Donne. A destare scalpore è in particolare una che si è formata recentemente nel famoso programma dei sentimenti. I due protagonisti di questa curiosa vicenda sono usciti allo scoperto e hanno raccontato come sono stati cacciati da Maria De Filippi brutalmente.

Chi è la coppia cacciata da Maria De Filippi

Proprio recentemente nel salotto di sentimenti mariano è nato un nuovo amore. Due protagonisti del trono over hanno lasciato gli studi Mediaset innamorati più che mai eppure, la loro storia d’amore nasconde un retroscena che ha lasciato tutti di stucco.

La coppia che si è formata a Uomini e Donne è quella composta da Marika Geraci e Diego. Marika, dopo un periodo di frequentazione con Armando Incarnato, ha trovato l’amore con il cavaliere Diego con il quale ha deciso di abbandonare il dating show.

Proprio lei racconta del terribile trattamento che Maria De Filippi e la redazione hanno riservato a lei e al suo compagno. Attraverso anche i social, la giovane si è sfogata raccontando che i due sono stati chiamati in trasmissione per raccontare del loro amore. Tutto era già stato organizzato: vestiti, trucco, parrucco e persino la scelta dei fiori da consegnare alla padrona di casa. Ma nulla è andato come previsto.

Dopo essere stati trattenuti in isolamento, in camerino, per oltre 5 ore, la De Filippi ha mandato Rudy Zerbi per comunicare loro che la trasmissione avrebbe chiuso in anticipo e che pertanto non avrebbero potuto raccontare della loro frequentazione.

Marika si pone allora un interrogativo. La dama si chiede se effettivamente Maria De Filippi voglia accogliere tutte le coppie che si formano oppure solo quelle che possono raccogliere più audience. Attraverso i social la dama ha asfaltato Maria e la sua redazione.