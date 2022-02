Pasquale Africano, ricordate la storica guardia di Forum? Stroncato dalla terribile malattia

Ricordate la famosissima guardia del programma Forum, Pasquale Africano? La terribile malattia che lo ha consumato negli anni fino a portargli via la sua stessa vita.

Mesi particolarmente difficili per tutti coloro che negli anni si sono aggiudicati un posto dietro le quinte del programma, dopo una grande perdita arriva la terribile notizia. In molti ricordano l’uomo come una grande presenza all’interno del programma televisivo, uno dei volti più celebri.

Quest’ultimo però negli anni, dopo innumerevole tempo trascorso nello studio, pare che abbia cambiato completamente idea sul suo futuro e che si sia volontariamente allontanato dal format. Sono molteplici però le versioni che circolano sul suo addio al programma, sul web infatti gira una teoria che vede l’uomo come protagonista indiscusso. A quanto pare infatti la guardia pretendeva un aumento dello stipendio all’epoca, il quale non gli venne affatto concesso e per questo motivo infatti decise di allontanarsi definitivamente.

Lui stesso però ha sempre confessato di aver preso le distanze semplicemente perché, dopo aver raggiunto i risultati sperati in questo campo, voleva rincorrere il suo sogno. A quanto pare lui sperava semplicemente di trasferirsi i Brasile con lo scopo di aprire un locale tutto suo. Questi però ormai sono ricordi lontani, ad oggi infatti non ci resta che ricordarlo come grande uomo di successo.

Pasquale Africano consumato dalla terribile malattia: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato, lui era ed è tutt’oggi uno dei volto più celebri del programma. Occupava il ruolo di guardia e tutto il pubblico lo amava perdutamente. Aggiudicatosi questo prestigioso successo, decise quindi di rincorrere il suo sogno e di incoronarlo dopo anni passati ad immaginare il momento. Pasquale, nel lontano 2007 però venne riportato in Italia per via dell’inaspettato peggioramento delle sue condizioni si salute. Dopo innumerevoli esami e tanta preoccupazione arrivò per la notizia che lo straziò completamente.

La famosa guardia di Forum infatti venne colpita da un tumore al polmone, il quale gli venne diagnosticato nel 2007. Sono svariate le cure mediche tentate e, dopo un anni colmo di momenti strazianti che riguardavano proprio la sua salute, la famosa guardia si spense definitivamente il 30 agosto del 2008. Quando questo avvenne l’uomo aveva solo 64 anni e la notizia si sparse prontamente.

L’uomo abbandonò così la sua famiglia, comprese le sue figlie. Tutti coloro che stimavano ed ammiravano l’uomo si strinsero insieme per un ultimo addio. Ad oggi lui è ancora ricordato come un grande ed indimenticabile uomo.