“Non si sono più visti”, GF Sophie umilia Gianmaria e Federica: glielo ha detto davvero

L’attuale vippona Sophie critica pesantemente la coppia appena uscita dal GF Vip, Gianmaria e Federica. Ecco tutti i retroscena sulla vicenda.

Come ben saprete all’interno della casa del Grande Fratello Vip, in questi ultimi mesi, si sono create innumerevoli coppie. Fra questi vi sono proprio la vippona e Gianmaria. Chi ha seguito il programma fin dall’inizio conosce perfettamente la loro storia e conosce inoltre il motivo della loro rottura. I due, nonostante la distanza hanno comunque continuato a condividere attimi insieme, ognun con i rispettivi compagni.

Nonostante questo però, la vippona non ha mai approvato la relazione del suo ex con la sua attuale fiamma. La ragazza infatti non nutre una particolare simpatia nei confronti di Federica, anche se tuttora lei si trova al dì fuori della casa.

Proprio per questo motivo infatti la giovane gieffina si è sentita libera di esprimere il proprio pensiero con gli altri concorrenti ancora in gioco. La ragazza però non ha affatto tenuto conto delle innumerevoli telecamere piazzate in ogni angolo della casa. Le sue parole infatti sono arrivate ai diretti interessati e questo ha creato un vero e proprio putiferio. Nelle ultime ore infatti si è generato il caos, dentro e fuori le mura della loro abitazione.

Sophie Codegoni critica pesantemente Gianmaria e Federica al GF Vip

Come vi abbiamo già anticipato, la giovane giocatrice ha acceso una fiamma che non si spegnerà a breve. Le prime discussioni sono iniziate proprio all’interno del gioco, attualmente però i diretti interessati non si trovano nel programma. Nelle ultime ore però la situazione si è notevolmente complicata per via delle parole della giovane gieffina, la quale pensava semplicemente di esprimere il suo giudizio pensando infatti che i due, finito il Grande Fratello si fossero completamente persi di vista dal momento che il loro legame non era e non è neanche lontanamente paragonabile al quello che lega lei e Alessandro Basciano.

“Gianmaria e Federica non stanno più insieme. Se esci di qui super affiatata e una complicità talmente alta che fuori non te ne frega niente di nessuno perché hai questa tua persona al tuo fianco con cui hai condiviso troppo. Se esci da questa casa invece con una cosa un po’ altalenante, fuori da qui c’è troppa novità, c’è troppa curiosità ed hai un mondo che ti si piomba addosso..”

Con queste parole la ragazza ha lasciato intendere che la relazione dei due non avrà affatto una lunga durata, anzi pensa che i due si siano già separati. Quest’ultima però non è a conoscenza delle vicende che accadono fuori e quindi no sa che i due sono più affiatati di prima.

Sophie troppo convinta delle sue parole 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/759AUEe8pt — Gossip2022 (@Gossip20221) February 23, 2022

Federica, sentendo i giudizi completamente non richiesti, ha prontamente deciso di controbattere mostrando invece la sua vita insieme al fidanzato Gianmaria procede a gonfie vele. Facendo notare quindi che le supposizioni della vippona sono completamente infondate.