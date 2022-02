Nonostante Gianni Sperti e Ida Platano siano molto amici anche fuori dalle telecamere di Uomini e Donne, il noto opinionista non ha potuto far a meno di sganciare una bomba su di lei: scopriamo cosa ha raccontato.

Tra Armando Incarnato e Ida Platano c’è un bellissimo rapporto. Nella puntata precedente di Uomini e Donne, infatti, Gianni Sperti ha ammesso di aver notato la grande affinità tra i due: scopriamo cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Ida Platano

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri 23 febbraio 2022, abbiamo visto al centro dello studio Diego Tavani e Gloria. I due hanno avuto una discussione perché il cavaliere romano non sembra essere preso da questa conoscenza, addirittura non le avrebbe nemmeno fatto una chiamata. Ma lui si è giustificato, dicendo:

“In una settimana non volevo opprimerla, dobbiamo trovare l’equilibrio. Io ho preferito presentarmi sotto casa sua, e parlare un’ora che lei, piuttosto che la telefonata”.

Dopo poco, viene mostrata una clip dove si vede Diego che riceve una sorpresa da una donna misteriosa, Elena. Nel corso della puntata si scopre che Diego ha inviato anche un biglietto di San Valentino a quest’ultima. Da lì, Armando Incarnato ha perso completamente le staffe e anche Ida Platano si è scagliata contro il cavaliere romano, dicendo:

“Diego le tue sono tutte scuse, con me ti sei baciato dopo tre uscite”.

L’attenzione poi ricade su Ida e Alessandro Vicinanza, che continuano a frequentarsi, anche se ci sono dei problemi legati alla distanza, infatti, i due opinionisti non sono convinti da questa storia. In particolare Gianni Sperti che ha sganciato una bomba verso di lei: scopriamo di più.

Ida Platano e Armando Incarnato: Gianni rivela tutto

Nonostante il problema per la distanza, Ida e Alessandro, continuano a frequentarsi anche se Tina Cipollari, è convinta che il cavaliere si stia preparando per la fuga. Invece, Gianni è dell’opinione che Ida abbia qualcosa in sospeso con Armando, infatti, lancia una frecciatina non affatto leggera:

“Senti Ida, ma sei sicura che non vuoi rivedere il tuo rapporto con Armando? perché sei l’unica che lo comprende, magari potrebbe nascere una bella storia d’amore.”

La dama bresciana ammette di provare un grande affetto per Armando, ma non ha intenzione di iniziare una frequentazione con il cavaliere napoletano. C’è solamente una bellissima amicizia tra i due.