“Furbo e infame” Lulù cambia idea sul ragazzo più amato del GF | Cosa sta succedendo

La vippona Lulù cambia completamente idea su uno dei personaggi più amati di questa sesta edizione del GF Vip. Ecco cosa sta accadendo fra i due: tutti i dettagli a riguardo.

I questi ultimi giorni, a distanza di poco tempo al termine del programma, alcuni concorrenti hanno cambiato completamente idea riguardo alcuni vipponi. Nella casa infatti sta iniziando a scatenarsi il panico. I vipponi sono ormai sfiniti di questi 5 mesi del programma e sperano di tornare presto nelle proprie abitazioni, altri invece sperano in una vincita del programma e non vedono l’ora quindi di assistere alla finale.

I dissapori, soprattutto in queste ultime ore, hanno agitato perfino i concorrenti più pacati. Come ben saprete, quello che noi osserviamo come un semplice reality, dai concorrenti è visto come un vero gioco. Cercano infatti in tutti i modi di trasmettere al pubblico la migliore versione di sé così da conquistarsi il loro supporto.

Alcuni dei concorrenti presenti all’interno della casa fino ad oggi quindi non si sono mai mostrati realmente e questo ha fatto letteralmente infuriare i gieffini che hanno deciso di esporsi. Il tutto fatto consapevolmente, così da attirare l’attenzione del pubblico per ciò che si è realmente e non per ciò che si finge di essere, accendo perfino le numerose critiche.

Lulù letteralmente contro di lui al GF Vip: ecco il reale motivo

La vippona non ha mai cercato di scontrarsi con gli altri concorrenti, anche se spesso esprime la sua opinione e si mostra per ciò che realmente è. Sono numerose infatti le discussioni a cui ha preso parte, difendendo le persone a lei care. In questi ultimi giorni, la vippona Soleil Sorge si è ritrovata in un confronto inaspettato. Ha infatti espresso la sua opinione negativa sul gieffino Davide, il quale ha poi deciso di controbattere iniziando una vera guerra fra le mura della casa. La vippona non è particolarmente legata a Soleil ed anzi, non nutre affatto una simpatia nei suo confronti.

La discussione accesa con il vippone Davide però ha fatto si che la ragazza si schierasse dalla parte dalla tanto chiacchierata vippona. Secondo la Principessa infatti il ragazzo non si è mai esposto e non trova giusto che, ad un passo dalla finale, abbia deciso di attira nei suoi confronti l’attenzione del pubblico.

“Non si mette mai in mezzo lui, non vuole perché non ha le pal*e. Non i cog**ioni, mi dispiace dirlo ma non li ha. Il suo pensiero era: non litigo con nessuno, non metto in mezzo nessuno. Così rimane fino alla fine, non è bello questo. [..] Bisogna avere i cog**ioni nella vita e purtroppo tanta gente qui dentro non li ha. È un infame ed un furbo.”

Queste sono le parole della gieffina nei confronti di Davide, il quale attualmente non è all’insaputa di tutto ma, sicuramente, a breve la ragazza si farà avanti esponendo il suo pensiero. Voi cosa ne pensate?