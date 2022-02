Bonolis non bada a spese, il prezioso regalo per Sonia: “Vale un occhio della testa”

Paolo Bonolis non bada a spese per la sua meravigliosa consorte. Sapete che regalo prezioso ha riservato all’opinionista del Grande Fratello Vip? Vale un occhio della testa.

Il conduttore di Avanti un altro sorprende la sua dolce metà con un regalo davvero costoso. Ecco il presente che ha riservato alla Bruganelli. Vale un sacco di soldi.

Paolo Bonolis sorprende Sonia Bruganelli

Quella composta da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è una delle coppie più longeve e amate del piccolo schermo. I due si sono conosciuti proprio in televisione e stanno insieme da oltre vent’anni.

Il loro è stato amore a prima vista. Hanno messo subito su famiglia e dal loro matrimonio sono nati tre splendidi figli: Silvia, Davide e Adele. Il conduttore di Avanti un altro, prima di incontrare la Bruganelli è stato sposato con una psicologa americana, Diane Zoeller, che gli ha dato altri due figli, Stefano e Martina.

Oggi la famiglia Bonolis – Bruganelli è un piccolo ‘clan’ allargato e felice. Paolo Bonolis è uno dei conduttori più seguiti e apprezzati del piccolo schermo. Sonia Bruganelli, invece, ha lavorato sempre dietro le quinte come autrice di programmi televisivi e grazie ad Alfonso Signorini ha avuto la possibilità di vivere la sua prima esperienza davanti alle telecamere come opinionista del GF.

Sonia e Paolo si amano alla follia e spesso il conduttore la sorprende con dei regali strepitosi. Sapete che cosa le ha regalato in occasione del suo compleanno? Il suo presente vale un sacco di soldi.

Il costosissimo regalo del conduttore per la sua dolce metà

Il 20 febbraio 2022 Sonia Bruganelli ha spento 48 candeline e per l’occasione il marito l’ha voluta sorprendere come non aveva mai fatto prima d’ora. Il conduttore di Avanti un altro ha organizzato per la sua dolce metà un party super esclusivo che si è tenuto nel rinomato ristorante Micalusi ai Parioli di Roma.

Il locale in cui Paolo ha deciso di sorprendere la moglie è tra i più chic e costosi della capitale. Il conduttore ha pensato di organizzare una cena a base di pesce. Al party sono stati invitati solo i parenti e pochi amici.

Immancabile la presenza dei tre figli della coppia. Tra gli ospiti anche qualche volto noto.

Nessun invito invece per Adriana Volpe e la ragione è chiara: tra gli invitati alla serata super chic organizzata da Paolo Bonolis per la Bruganelli c’era anche il suo nemico storico, Giancarlo Magalli. Ad ogni modo, Bonolis ha sborsato davvero una barca di soldi per organizzare una cena super lussuosa per il compleanno di sua moglie.