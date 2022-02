Anna Tatangelo, quanto versa Gigi ogni mese per il mantenimento? “Fa la bella vita”

Benché sia separata ormai da molti anni da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo percepirebbe ancora un cospicuo assegno di mantenimento. Vediamo a quanto ammonterebbe.

Anna Tatangelo si è esposta, negli ultimi tempi, per fare il tifo per il figlio del suo ex marito in gara ad Amici LDA.

Anna Tatangelo e la sua storia d’amore

Classe 1987, Anna Tatangelo è nata a Sora, in Campania. Il grande pubblico ha potuto iniziare ad apprezzarla quando aveva appena 15 anni, con la sua partecipazione a Sanremo Giovani. Al momento, i suoi album di inediti pubblicati sono 8 e vantano milioni di copie acquistate.

Alla carriera di cantante ha affiancato, ultimamente, quella di conduttrice televisiva, di attrice (ne è un esempio Un Natale al Sud, del 2016). Inoltre, è stata anche testimonial di alcuni brand di moda come Richmond e Coconuda.

Anna Tatangelo ha incontrato Gigi D’Alessio nell’ambiente della musica e ha formano con lui una coppia ufficiale a partire dal 2006. Le critiche e le ingiurie su di loro non mancarono. Lei, infatti, all’epoca aveva soltanto 19 anni e venne accusata di sfruttare la figura di Gigi D’Alessio per raggiungere la notorietà.

Il cantautore napoletano, infatti, aveva da poco rotto con la sua compagna di vita Carmela Barbato, da cui ha avuto tre figli, tra cui LDA. La crisi tra Anna Tatangelo e D’Alessio arrivò al culmine nel 2017, portandoli alla separazione. I due non si sono sposati in chiesa ma solo al Comune. Gigi si sarebbe rifiutato e Anna, molto religiosa, ci sarebbe rimasta male. La separazione ufficiale risale al 2020.

A quanto ammonta l’assegno di mantenimento?

Anna Tatangelo ha avuto da Gigi D’Alessio un figlio nel 2010. Il bambino si chiama Andrea. Benché si siano separati, i due hanno cercato di mantenere i rapporti civili al fine di far stare bene il bambino.

Proprio perché ex moglie e madre di suo figlio, la cantante percepisce da Gigi D’Alessio un mantenimento che, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe da capogiro. La Tatangelo, però, sin dai primi mesi di separazione, ha affermato di non volere denaro dal cantautore poiché completamente indipendente e in grado di provvedere al figlio.

Quindi, come lei stessa ha affermato, anche per smentire rumors che volevano l’erogazione di un mantenimento da capogiro, dall’ex marito non vuole nulla. Anche perché D’Alessio si è subito rifatto una compagna, conosciuta in un locale a Capri: Denise Esposito.