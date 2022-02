Ambra Angiolini senza freni: l’amara vendetta ad Allegri | Demolito davanti tutta Italia

Max Allegri è stata una delle più grandi delusioni di Ambra Angiolini. Proprio per questo, nelle scorse ore, davanti a milioni di telespettatori, lei ha deciso di asfaltarlo con delle durissime parole: scopriamo cosa ha detto l’attrice.

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si è conclusa in maniera molto burrascosa e ovviamente il clamore mediatico non è mancato. Ora a distanza di alcuni mesi, Ambra Angiolini non ha nascosto il rancore che ancora prova per l’uomo: scopriamo cosa è accaduto.

Ambra Angiolini e Max Allegri: la rottura

Nonostante siano passati diversi mesi dalla fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, il loro legame è ancora al centro dell’attenzione mediatica. Dopo il presunto tradimento e il Tapiro di Striscia la Notizia, la loro relazione è stata discussa da tutti.

Non è finita molto bene tra i due, oggi non sono in buoni rapporti, infatti, non si parlano nemmeno. L’attrice romana è rimasta davvero delusa dal comportamento dell’uomo e questa rottura per lei è stata insopportabile.

In occasione della seconda e ultima puntata di Michelle Impossibile, lo show della nota conduttrice italo svizzera, dove è stata ospite, ha deciso di lanciare una velenosa frecciatina al suo ex compagno: scopriamo cosa ha detto.

Ambra Angiolini asfalta Max Allegri davanti a tutti: il duro colpo

Michelle Hunziker a Michelle Impossible, ha invitato la bellissima Ambra Angiolini, sua carissima amica. Insieme hanno fatto un emozionante monologo sugli sbagli. L’attrice romana ha recitato:

“Ho fatto l’amore per la prima volta a 18 anni con l’uomo sbagliato. Mi diceva che ero grassa e che per rivederlo dovevo assolutamente dimagrire. Io, per farlo accadere presto, inizio a vomitare e divento bulimica. Oggi vomito ancora: le persone sbagliate fuori dalla mia vita”.

Una stoccata davvero pesante che non è passata inosservata ai telespettatori di Canale 5. Nelle parole di Ambra, in molti hanno sentito rabbia e ancora tanta sofferenza. Senza dubbio la fine di un amore importante è incredibilmente devastante.

Nei giorni scorsi, Michelle Hunziker, nel salotto di Silvia Toffanin, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della separazione con Tomaso Trussardi e ha definito il loro divorzio un vero e proprio “lutto.” Parole d’impatto che vengono pronunciate da donne molto ferite ma anche tanto forti.