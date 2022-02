UeD, la dama si sente male in studio, interviene Maria: “Una disgrazia” | VIDEO

By

UeD, una dama si sente male in studio, interviene Maria De Filippi. Ecco che cosa è successo nell’ultima puntata del dating show di Canale 5.

UeD, dama si sente male in studio

Da oltre 25 anni la moglie di Maurizio Costanzo conduce Uomini e Donne. Da quando è iniziata la pandemia, la bravissima conduttrice ha deciso di riunire il trono classico e quello over, pertanto dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori si ritrovano a condividere lo stesso spazio.

Negli ultimi tempi, ad attirare l’attenzione nel trono over è in particolare una dama che più volte si è ritrovata a centro studio a parlare di sé. Proprio a lei è accaduto qualcosa di incredibile: si è sentita male e la padrona di casa è stata costretta a intervenire.

Chi è la dama di Uomini e Donne che si è sentita male

Protagonista di questo episodio è la signora Pinuccia. Come sappiamo, la dama di Vigevano, solo qualche settimana fa è scoppiata in lacrime raccontando nella sua disavventura per arrivare alle registrazioni di Uomini e Donne.

Pinuccia era partita da Vigevano ma sul treno, dato che non aveva la terza dose del vaccino, è stata fermata e costretta a scendere a Reggio Emilia, luogo in cui non aveva nessuno.

Non sapendo come rientrare a Roma, ha chiesto aiuto prima ad Alessandro e poi alla redazione. La dama, parlando in studio di questo episodio, mortificata, è scoppiata in lacrime.

Anche nell’ultima puntata non si è risparmiata. La signora, dopo aver discusso con Alessandro accusato di non essersi comportato bene nei suoi confronti, si è riseduta sulla sua sediolina bianca e si è sfogata scoppiando in un fragoroso pianto.

Maria De Filippi ha lasciato i suoi gradini per consolare la dama che si è detta delusa dalla vita. La conduttrice, ironizzando sulla questione ha detto: “è una disgrazia quella che è successa, adesso chissà cosa pensano di te quelli di Vigevano”.

Maria si riferiva ai commenti di Pinuccia che, in più occasioni, ha affermato di temere che i suoi concittadini, vedendola piangere o arrabbiarsi a Uomini e Donne, possano pensare male di lei.