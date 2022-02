Torta all’arancia da spremuta di Benedetta Rossi, più buona di quella fresca

La torta all’arancia è un dolce sano e gustoso ideale per la prima colazione e per la merenda dei nostri cari, facile da preparare sarà gradita da tutti.

Un dolce sano e gustoso facile da preparare sarà gradito a grandi e piccini.

Torta all’arancia spremuta

La preparazione che segue è molto semplice da preparare, tutto ciò che occorre sono delle fruste elettriche e manuali e brevissimo avremo pronta una perfetta torta all’arancia spremuta.

Quella che segue è la ricetta della food blogger più amata in televisione Benedetta Rossi. La simpatica esperta di cucina, ha milioni di fan che seguono le sue ricette, preparate sempre in modo semplice da eseguire.

Non c’è ricetta che, eseguita da questa regina dei fornelli, non appaia da subito facile da ripetere. Con le sue indicazioni a chi non sa cucinare può portare in tavola piatti gustosi e sani.

Ingredienti per 6 persone

3uova

190 g zucchero (150g per l’impasto + 40g per la crema)

2 arance

la scorza grattugiata di una arancia + 80 ml di succo per impasto + 200 ml di succo per la crema

80 ml olio di semi di girasole

230 g farina 00 (di cui 200g per l’impasto + 30 g per la crema)

16 g lievito per dolci Pane degli Angeli (1 bustina)

Zucchero al Velo PANEANGELI q.b. per guarnire

1fettina di arancia per guarnire

aroma arancia

Preparazione impasto

Iniziamo la nostra preparazione prendendo una capiente ciotola nella quale romperemo tre uova intere alle quali aggiungeremo i 150 grammi di zucchero semolato. Utilizzando delle fruste elettriche amalgamiamo i due composti fini ad ottenere un liquido omogeneo e spumoso.

Proseguiamo unendo della buccia di arancia grattugiate e 80 ml di succo, ovvero l’equivalente del succo di una arancia e, rifacciamo partire le fruste elettriche. Uniamo ora 80 ml olio di semi di girasole, senza interrompere l’uso delle fruste elettriche, per amalgamare meglio il tutto.

Continuiamo la preparazione della torta all’arancia, versando a poco a poco 200 grammi di farina, senza mai interrompere l’uso delle fruste. Uniamo a questo punto una bustina di Lievito Pane degli Angeli.

Mettiamo da parte il composto e prendiamo la nostra teglia con cerniera, che rivestiremo con della carta da forno, facendo un cerchio della stessa misura del fondo. Per 6 persone la teglia ideale è da 24 cm.

Quindi lasciamo scivolare delicatamente il composto che abbiamo lavorato, aiutandoci con una paletta morbida, per raccogliere tutto il composto che metteremo a cuocere in forno statico a 175° per circa 35/40 minuti.

Nel caso abbiate il forno ventilato sarà posizionato a 165° sempre per 35/40 minuti.

Terminato il tempo di cottura, lasciamo raffreddare la torta e apriamo la cerniera per capovolgerla senza scottarci. Eliminiamo la carta da forno e una volta posizionata sul vassoio con un lungo coltello affilato la tagliamo a metà, in senso orizzontale.

Preparazione farcitura

Per la preparazione della farcitura prendiamo un pentolino nel quale verseremo due cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina e mescoliamo con una frusta a mano per far amalgamare bene.

Quindi sempre mescolando uniamo i 200 ml di succo di arancia, e alla fine una fialetta di aroma di arancia di Paneangeli e a questo punto mettiamo sul fuoco e continuiamo a mescolare fino a fare addensare il composto. Per farlo non occorreranno più di 2/3 minuti.

A questo punto apriamo la torta appena tagliata e versiamo la crema all’arancia appena fatta sulla base della torta. Facendoci aiutare da un cucchiaio livelliamo il tutto senza uscire dal bordo.

Riposizioniamola parte superiore della torta e facciamo combaciare le due parti- Come decorazione possiamo posizionare una fetta di arancia tagliata a metà e quindi spargiamo con un passino lo zucchero a velo su tutta la superficie.

Una volta terminato posizioniamo la fettina di arancia come un piccolo ricciolo e voilà la torta è pronta!