“Sei l’unico uomo della mia vita” Ilary Blasi svela tutto | La foto definitiva chiude la storia

La famosa conduttrice Ilary Blasi svela finalmente tutto, la foto conferma le ipotesi e chiude definitivamente la storia. Tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi giorni il nome della famosissima conduttrice è ormai sulla bocca di tutti. A quanto pare infatti quella che doveva essere una storia d’amore senza fine è ormai giunta agli sgoccioli. La conduttrice condivide la propria quotidianità da ormai diversi anni con il famoso ex calciatore Francesco Totti.

I due si sono conosciuti ancor prima che la donna arrivasse all’apice della sua carriera. La loro storia d’amore ha fatto sognare innumerevoli persone, chi potrà mai dimenticare i fantastici gol a lei dedicati davanti a tutti o semplicemente i sorrisi di entrambi l’uno al fianco dell’altro.

Queste ultime settimane però sono stante del tutto determinati per quanto riguarda il loro rapporto. Sono molti i dubbi che hanno fatto sospettare il peggio a tutti i loro fan. A quanto pare i due in questo ultimo periodo hanno riscontrato innumerevoli difficoltà e, per colpa delle varie incomprensioni sono arrivati alla scelta finale.

Fino a qualche ora fa però queste erano solo ed esclusivamente delle semplici ipotesi basate sul loro comportamento mostrato al pubblico. Tutti coloro che conoscono personalmente la coppia infatti hanno notato un atteggiamento freddo e distaccato nella coppia. Ora però sono finalmente spuntate le prove che tutti quanti aspettavamo per venire a conoscenza della verità.

Ilary Blasi e Francesco Totti, lei volta pagina e lo conferma tramite una foto postata sui social

La notizia della loro separazione ha completamente colto alla sprovvista perfino tutti coloro che lavora nel settore, come ad esempio i paparazzi. Ebbene, secondo quanto si vocifera, i due sono ormai giunti alla decisione definitiva dopo una lunga crisi tenuta lontana dai riflettori.

Il tutto fatto probabilmente per non generare polemiche o discussioni inutili. I due infatti, fino a qualche ora fa, hanno tentato in tutti i modi di non far trapelare nulla. Qualcosa però nelle ultime ore è del tutto cambiata e le numerose voci di corridoio che circolavano sulla loro presunta rottura hanno ottenuto finalmente le prove che ne verificano la veridicità.

A darne la presunta conferma è proprio la donna che, tramite un semplice post sul suo rispettivo profilo Instagram ha lasciato intendere a tutti i suoi follower che la relazione con l’ormai allenatore Francesco Totti è finita.

Pubblicando una foto con il figlio ed augurandogli un felice compleanno, la donna non ha perso occasione di provocare l’uomo scrivendo: “Unico uomo della mia vita, tanti auguri per questi 15 anni pieni di te.” Queste sono le parole della conduttrice famosa, le quali non le avrebbe mai usate se, con il marito, la situazione fosse diversa.

I due infatti sono sempre stati affiatati ed hanno sempre espresso pubblicamente il loro amore. Queste parole però, oltre ad essere fredde e provocatorie, segnano la fine di una delle più belle storie d’amore italiane.