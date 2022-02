Quanto hanno incassato Alex, Soleil e Delia dal GF Vip? Il cachet più alto della storia

I concorrenti più pagati di questa edizione del Gf Vip non possono che essere il trio composto da Alex, Soleil e Delia. Vediamo qual è il loro cachet.

L’enorme quantità di denaro sborsata da Mediaset ha l’obiettivo di far continuare il seguitissimo triangolo amoroso all’interno del Gf Vip.

Il triangolo sì, se è quello del Gf Vip

Le ultime vicissitudini tra Alex, Delia e Soleil hanno fatto alzare gli ascolti del Gf Vip. Questo anche se in molti hanno storto il naso, altri sostengono che, senza il loro triangolo amoroso il reality show non sarebbe stato certamente lo stesso.

Nella puntata di lunedì sera i tre hanno avuto modo di parlare per molto tempo, sviscerando, ancora una volta, tutti i dettagli della loro relazione. In particolare, Soleil dopo la serata a tema tribale di sabato sera, ha confessato apertamente di amare Alex, sotto gli occhi vacui di Delia, che assisteva alla scena defilata.

Senza dimenticare il bacio saffico tra le due donne del triangolo che, sicuramente, aveva poco a che fare con l’alcol e molto con la passione. Tanto che, la stessa Soleil, ha affermato che dopo cinque mesi chiusa al Gf Vip un bacio fa sempre piacere.

Quanto guadagnano Alex, Delia e Soleil?

A volere fortemente di nuovo sotto i riflettori, il triangolo amoroso è stato lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, è stato ben consapevole che senza i tre protagonisti, avrebbe perso una buona fetta di ascolti. Per questo motivo, ha fatto entrare Delia nella casa, proponendole un cachet di ben 20000 euro la settimana.

Alex Belli, benché squalificato, sarebbe stato invitato a rientrare nella casa al fine di riportare in vita il triangolo amoroso, calcando lo stesso copione dell’inizio. La cifra che gli è stata offerta è stata di 30000 euro.

Ma il concorrente, tra i tre, che guadagna di più in assoluto è Soleil Sorge. Del resto, lei è entrata nella casa all’inizio e ci è rimasta da settembre. Appena ha iniziato, ben cinque mesi fa, però, non guadagnava tanto quanto ora. Appena è entrata al Gf vip, infatti, Soleil guadagnava 10000 euro la settimana. Dopo qualche mese il compenso è arrivato a 25000 euro per poi raggiungere i 30 mila dopo l’ingresso di Alex Belli. Ovviamente, un cachet condizionato al fatto di riprendere il triangolo amoroso. Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate o, per lo meno, fino alla fine del programma.