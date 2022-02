Michelle Hunziker lascia l’Italia, fugge in Germania con la sua storica metà

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate della tv. Sui social abbiamo la possibilità di seguirla dato che è sempre molto attiva, infatti, nelle scorse ore ha annunciato di aver lasciato l’Italia con una persona importantissima per lei.

L’ex moglie di Tomaso Trussardi ha svelato nelle Stories di Instagram, di aver lasciato l’Italia per fuggire in Germania, con la sua storica metà, non si separa mai da questa persona. Avete capito di chi si tratta? Non ci credereste mai: scopriamo chi è.

Michelle Hunziker, dopo il bacio con Eros lascia l’Italia | Impensabile

In quest’ultimo periodo i riflettori sono tutti puntati sulla bellissima Michelle Hunziker, soprattutto dopo la rottura tra lei e il noto imprenditore Tomaso Trussardi. La coppia ha deciso di dirsi per sempre addio dopo ben 10 anni di matrimonio e due meravigliose bambine di nome Sole e Celeste.

Recentemente l’abbiamo vista al timone del suo show, Michelle Impossible. Nel corso della prima puntata della trasmissione, il pubblico si è scatenato quando hanno visto la conduttrice scambiarsi un dolce bacio con il suo ex e primo marito, Eros Ramazzotti.

Inutile dire che si è parlato anche di un ritorno di fiamma tra i due. Nelle scorse ore, Michelle Hunziker ha deciso di lasciare il nostro Paese e di volare fino in Germania. Ma siete curiosi di scoprire con chi? Non ci credereste mai.

Michelle Hunziker: la sua dolce metà

Michelle Hunziker è fuggita in Germania con una delle sue persone più care a lei. Lo ha fatto sapere tramite una serie di Instagram stories, dove ha manifestato tutta la sua emozione per questa partenza, scrivendo:

“Cucù. Oggi si va in Germania in giornata con la mia compagna di viaggio top”

Chi sarà mai la sua compagna di viaggio? La persona con la quale ha scelto di vivere questa avventura è proprio la sua migliore amica e truccatrice di fiducia, Laura Barenghi. Le due sono arrivate in aeroporto anche in ritardo, però, la conduttrice ha precisato che la colpa è della sua “dolce metà.”

L’importante è stare insieme e divertirsi. Le due donne sono partite per un viaggio di lavoro, ma con loro le risate non mancano e non ci si annoia proprio mai. Insieme sono un’esplosione di felicità e divertimento, non c’è niente di più bello.