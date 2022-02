Maria De Filippi, avete visto quanto guadagna in 1 minuto? Cifre folli per la Star di Mediaset

By

Vi siete mai chiesti quanto guadagna effettivamente la Star della casata Mediaset, Maria De Filippi? Il suo guadagno per un solo minuto è incredibilmente alto.

Lei ad oggi è una delle conduttrici più amate di tutti i tempi. ogni programma da lei condotto infatti ottiene innumerevoli risultati, gli ascolti ad esempio schizzano alle stelle. Nonostante questo però lei non è mai cambiata. Alcune persone con il successo tendono ad adottare dei comportamenti che, prima di ottenere visibilità, reputavano offensivi e privi di rispetto nei confronti di tutti.

Dovete sapere che inizialmente la donna svolgeva tutt’altro lavoro. Prima di affacciarsi nel mondo dello spettacolo infatti l’attuale conduttrice lavorava in un’agenzia che agiva contro la pirateria delle cassette. Fu proprio allora che conobbe il suo compagno di vita Maurizio Costanzo.

I due sono tuttora legati da un legame indissolubile. Il suo debutto nel mondo di cui lei oggi è padrona avvenne nel 1992, quando condusse per la prima volta il programma di Amici. All’epoca non si sentiva all’altezza di condurre un talent di tale portata.

Con il passare degli anni però dimostrò il suo talento come conduttrice e produttrice, ideando e realizzando dei programmi di successo che tuttora ottengono degli ascolti inimmaginabili. Ha infatti creato e prodotto Uomini e Donne, ovviamente Amici di Maria De Filippi, C’è Posta per te, perfino Tú sí que vales è stato ideato e prodotto da lei stessa.

Quanto guadagna Maria De Filippi in un solo minuto? Non ci crederete mai

Dovete inoltre sapere che la donna è proprietaria, insieme ad RTI, di anche numerose società, come ad esempio Fascino PGT, dove realizza svariati canali per la casata Mediaset. Come potrete ben immaginare quindi la donna ha innumerevoli entrate su cui poter contare. Quella che un tempo era solo una donna imbarazzata dagli applausi a lei rivolti, oggi è la proprietaria di un vero impero. Bisogna inoltre tener conto che i suoi programmi televisivi da eli stessa condotti ottengono degli ascolti incredibilmente alti.

Vi basterà solo pensare che lei ha fasce orarie più gettonate e richieste alla Mediaset, i suoi programmi televisivi vengono quindi visti da milioni di persone. Non ci resta quindi che informarvi quanto guadagni effettivamente la donna.

A quanto pare la donna guadagna semplicemente 0,32€ al secondo, i quali al minuto diventano ovviamente 19,20€. Guadagno incredibilmente alto per un solo minuto. Se pensassimo in grande e moltiplicassimo la cifra per un’ora, questa crescerebbe fino ai 1.152€. I quali diventerebbero circa 10.091.520€ all’anno.