Il conduttore televisivo Luca Giurato è scomparso dai riflettori da qualche tempo. Il suo ritiro ha sorpreso i suoi fans.

La carriera di Luca Giurato è stata molto variegata grazie al suo essere di grande cultura.

Luca Giurato e la sua carriera

Anche se negli ultimi anni della sua carriera, Luca Giurato è diventato famoso per le sue gaffes televisive, in realtà è stato un uomo di grande cultura. Basti pensare che, agli esordi, Giurato era un giornalista. Nato nel 1939, ha lavorato per Paese Sera, per La Stampa ma anche per il giornale radio Rai.

In televisione, Luca Giurato ha iniziato a lavorare soltanto nei primi anni ’90 grazie al suo incarico come vice direttore del Tg1. Dal 1993, poi, ha iniziato a condurre Domenica In. La sua spalla era Mara Venier che ha mantenuto il timone della trasmissione. Poi è approdato alla trasmissione cult della rete Rai: Uno Mattina, la trasmissione che, forse, ha rappresentato la consacrazione di Giurato. Oggi la trasmissione è condotta da Marco Frittella e Monica Giandotti. Per via della sua simpatia e del suo essere trasparente, senza peli sulla lingua, è stato anche opinionista de L’isola dei Famosi, durante la sesta edizione.

Ma ritorniamo un attimo alle sue gaffes, quelle che lo hanno reso celebre tra i giovani e giovanissimi. Scivoloni spesso ripresi dai programmi satirici e comici di turno. Il suo è stato un modo di legittimare il lapsus linguae in televisione. C’è da dire che, senza Luca Giurato, la televisione non è più la stessa. Ma perché ha abbandonato la televisione?

Il perché del suo ritiro

E’ stato lo stesso giornalista a dichiarare di non voler ritornare affatto davanti alle telecamere. Egli, infatti, alla veneranda età di 82 anni, ha deciso di ritirarsi dalle scene e godersi la sua vita privata insieme alla sua seconda moglie Daniela Vergara, sposata 20 anni fa. Dall’unione della coppia non sono nati bambini ma il loro affiatamento è innegabile.

Intanto, continuano a fioccare per lui proposte ed offerte di lavoro: opinionista o partecipante a questo o quel reality ne sono un esempio. Lui non ha potuto far altro che declinare. Il suo obiettivo, ora, è quello di godersi la pensione come un normale ottantenne. E’ dal 2017 che i suoi fan sono orfani di Luca Giurato e della sua presenza in tv ma certo non dimenticheranno la sua simpatia.