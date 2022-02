Lorena Forteza, tutti la ricordiamo così: oggi è “irriconoscibile dopo la terribile malattia”

Lorena Forteza quest’anno compirà 45 anni. Vediamo com’è diventata dopo il suo grande successo durato poco più che un soffio.

Qualcuno la ricorderà come la sexy protagonista de Il Ciclone ma Lorena Forteza oggi è completamente diversa da allora.

La fulminante carriera di Lorena Forteza

Ricordate Lorena Forteza? Venne lanciata da Leonardo Pieraccioni ne Il Ciclone. Era il 1996. Nella pellicola apparve al pubblico come una ballerina super caliente che fece breccia nel cuore del pubblico.

La sua carriera, però, fu breve ma intensa. Ad affiancarla nel fil Natalia Estrada. Giovanissima, magrissima e abbronzatissima, Lorena Forteza non poteva che farsi notare tra le ballerine di flamenco de Il Ciclone. Il suo successo, all’epoca, fu enorme ma fu destinato a consumarla, arrecandole problemi anche gravi.

Lei stessa ha confessato in un’intervista che il successo arrivò troppo all’improvviso. In realtà, a 19 anni, lei non era altro che una ballerina assolutamente non pronta alla frenesia del successo che la rendeva quasi stordita.

Che fine ha fatto oggi

Dopo il suo successo fulminante, Lorena Forteza ha avuto un forte periodo di crisi causato dalla depressione post parto. Una crisi che l’ha portata a ritirarsi dalle scene. Un ritiro necessario perché l’attrice ha dovuto prendersi cura della sua fragile salute mentale. Un ritiro che la portata rapidamente all’oblio, come una vera e propria meteora.

I suoi problemi sono stati legati soprattutto all’aumento di peso. Una problematica che la ballerina non ha mai tentato di nascondere, anzi. Ha preferito parlarne in diverse interviste. Con l’aumento di peso è cambiato il suo fisico. Ecco perché ha fatto ricorso alla chirurgia estetica nel corso del programma televisivo Bisturi! Nessuno è perfetto.

Il suo aumento di peso fu dovuto non soltanto alla depressione post parto ma anche alla separazione con il suo ex marito Damiano Spelta (allora campione di motonautica offshore). L’uomo ottenne l’affidamento di suo figlio Ruben e Lorena, non potendo sopportarlo, arrivò a pesare 70 chili, rinnegando l’immagine che vedeva riflessa nello specchio. Il divorzio arrivò nel 1998 ad appena 4 anni dalle nozze.

Per fortuna, con il tempo, la ballerina si è ripresa ed oggi è tornata lentamente sulle scene. Un brand di abbigliamento curvy, infatti, l’ha scelta come testimonial. Fattore non meno importante: ha recuperato il rapporto con il figlio che ora è grande e vive in Italia. Lei, invece, vive in Spagna insieme ai suoi cari, benché sia originaria della Colombia.