Ida Platano abbandona per sempre UeD, non riesce proprio a toglierselo dalla testa

La famosa dama di UeD, Ida Platano, abbandona per sempre il programma condotto da Maria, non riesce proprio a dimenticarlo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi giorni la dama appare particolarmente pensierosa, perfino all’interno dello studio di Uomini e Donne non riesce a trovare pace. Molti si aspettavano che, vedendo l’evolversi della situazione in questo ultimo periodo, la donna a breve avrebbe fatto la sua scelta. A quanto pare però non si sente ancora pronta di affrontare la realtà e prendere una decisone così importante.

Come ben saprete la dama ha un passato particolare, la sua relazione turbolenta con il suo ex Riccardo ha segnato particolarmente la sua vita. La delusione provata ha fatto sì che la donna innalzasse un muro per proteggere sé stessa, con la speranza di non dover più soffrire. Chi decide di intraprendere un percorso a Uomini e Donne però deve fare i conti anche con la realtà dei fatti, non si è da soli a procedere. Dall’altro capo dello studio vi sono comunque delle persone che attendono e sperano di trovare l’amore della propria vita.

La dama ha tentato in ogni modo di superare la situazione cercando di non concentrarsi troppo su ciò che potrebbe accadere in futuro ma a quanto pare la sua rottura con Riccardo si è trasformata in un vero e proprio trauma.

Ida Platano abbandona per sempre UeD: la motivazione

Come be saprete è ormai un po’ di tempo che la donna porta avanti ana conoscenza con il cavaliere Alessandro , il quale appare molto interessato a lei e spera che i suoi sentimenti vengano presto ricambiati dalla donna. Nel parterre però vi sono alcuni volti che non sono pienamente d’accordo del loro avvicinamento, i quali infatti tentano di interferire.

Uno di questi ad esempio è proprio Giudo, il quale interviene su argomentazione in cui non è affatto interpellato solo per rendere difficoltoso il percorso di Alessandro. La dama nelle scorse puntate sembrava convinta di voler proseguire solo ed esclusivamente con uno il cavaliere Alessandro, perfino il pubblico e la stessa redazione si aspettavano di assistere alla tanto attesa scelta. A quanto pare però alcuni comportamenti del cavaliere hanno fatto dubitare la donna.

A cena insieme, la dama ha notato che al cavaliere sfuggiva l’occhio su altre donne e la sua gelosia ha rovinato quello che poteva diventare un momento magico. Il cavaliere, a sua volta, ha perso le staffe, non solo per le incertezze della donna coltivate sul suo conto, ma bensì per un gesto da lei fatto.

La dama infatti ha deciso di lasciare il suo numero di telefono ad un altro cavaliere, stupendo incredibilmente tutti. Accettando il numero di telefono di Ottavio la dama ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, la quale non trova affatto coerente la sua decisone. Nonostante le varie discussioni la dama vorrebbe continuare la conoscenza con Alessandro. Facendo il passo tanto atteso e lasciando definitivamente il programma.