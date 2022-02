Gemma Galgani, lo storico volto amatissimo di Uomini e donne, potrebbe lasciare il programma di Maria De Filippi, dopo ben 12 anni. Ma la sua esperienza televisiva non termina qui, sbarcherà in un altro famosissimo programma.

Uomini e Donne, è il dating show di Canale 5 più seguito e amato dal pubblico. I telespettatori sono affezionati ai protagonisti della trasmissione, in particolare alla famosa dama torinese, Gemma Galgani, che purtroppo lascerà a breve il programma: scopriamo il motivo di questa sua decisione.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne

Gemma Galgani, è arrivata a Uomini e Donne ben 12 anni fa e ormai è un volto noto del piccolo schermo. La dama si è fatta conoscere soprattutto durante gli scontri con la sua acerrima nemica, Tina Cipollari.

La sua sensibilità e la sua sfortuna in amore, l’hanno resa la protagonista indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi. Molti la amano e altri no, ma lei in tutti questi anni ha sempre mostrato il suo lato più vero, senza alcun timore di essere criticata.

Nessuno potrebbe mai immaginare Uomini e Donne senza lei in studio che litiga con la bionda opinionista, eppure presto accadrà. Una bruttissima notizia per i fan della dama torinese.

Lo show di Maria De Filippi, ha regalato a Gemma Galgani moltissima notorietà e proprio così è diventata uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, infatti, lascerà Uomini e Donne e sbarcherà in un altro programma che ha un format completamente diverso: scopriamo dove la vedremo.

Gemma Galgani lascia UeD per un famosissimo programma

Sono 12 anni che vediamo Gemma Galgani seduta nel parterre femminile a cercare l’amore, ma il principe azzurro dovrà attendere perché qualcosa sta cambiando nella sua vita.

La dama torinese, infatti, abbandonerà il dating show di Maria De Filippi, per sbarcare proprio su Sky. Secondo alcuni, non si tratta di una semplice indiscrezione, perché a quanto pare i contratti sarebbero già stati firmati.

Ma per la precisione, in quale programma la vedremo? Gemma Galgani, parteciperà a Celebrity Masterchef. La diretta interessata non ha ancora confermato e nemmeno smentito la notizia.

Ma se dovesse entrare a far parte dello show, dovrà abbandonare momentaneamente Uomini e Donne. Una brutta notizia per i fan della famosa dama torinese, chissà se mancherà anche alla sua nemica, Tina Cipollari: non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà.