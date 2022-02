Delia “sotto ipnosi”, Alex Belli fuori di testa: la ipnotizza nascosto da tutti | VIDEO

Grande Fratello Vip, clamoroso: Alex Belli perde la testa e ‘ipnotizza’ Delia. Ecco che cosa è successo nella casa più spiata d’Italia. Assurdo.

Continuano ad essere al centro dell’attenzione Alex Belli e Delia Duran. L’attore di Centovetrine, nelle scorse ore, ha ‘ipnotizzato’ la moglie. Ecco che cosa è successo. Un video mostra tutto.

Alex e Delia nell’occhio del ciclone

Sicuramente la sesta edizione del Grande Fratello Vip non sarebbe stata la stessa senza Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Questo triangolo amoroso che sembrava essere ormai giunto alla sua fine è ritornato in auge più prepotente che mai.

Da oltre 4 mesi, i tre tengono alta l’attenzione dei telespettatori con le loro vicende complicate, intricate e talvolta assurde che tanto però destano curiosità. Ormai siamo al giro di boa. Il 14 marzo si terrà l’attesissima finale e uno solo dei vipponi presenti in casa conquisterà l’ambito montepremi.

Intanto, come abbiamo potuto vedere nel corso dell’ultima diretta del GF, Alfonso Signorini ha comunicato ad Alex Belli che la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia è finita e questa volta definitivamente. Poco prima della sua uscita, però, l’ex gieffino si è ritagliato un momento con la moglie alla quale ha fatto una cosa incredibile: l’ha ipnotizzata.

La Duran ‘sotto ipnosi’

Da quando Alex Belli è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip, Delia ha vissuto una fase di profonda confusione. La convivenza con il compagno e l’amante, Soleil, non è stata affatto semplice per lei.

Mentre la modella venezuelana e l’influencer italo-americana sembrano aver raggiunto un compromesso e sono diventate quasi amiche, con Alex la situazione è molto più delicata. Soleil ha posto un freno alla sua amicizia con Belli e ha deciso di concludere il suo percorso nel bunker di Cinecittà senza lasciarsi più intrappolare nei suo loop mentali.

Delia, invece, sta ancora faticando a ricostruire il suo rapporto ed è indecisa se ricominciare con lui o meno. Intanto, nelle scorse ore, prima della diretta del GF, Alex e Delia si sono ritagliati un momento lontano dagli altri coinquilini e qualcosa di curioso è accaduto.

In un filmato che è diventato virale, vediamo i due coniugi in piscina. Alex indossa un accappatoio rosso mentre Delia è in tenuta sportiva. L’ex gieffino vuole riconquistare la fiducia della moglie e per farlo parte proprio da un esercizio.

Belli chiede alla compagnia di abbandonarsi a lui completamente senza pensarci. Delia, proprio come se fosse sotto ipnosi, acconsente e si lascia andare all’indietro senza temere di cadere.

Questo esercizio di fiducia è servito ad Alex per capire se la compagna ha deciso di dargli un’altra possibilità? Delia è ancora dubbiosa sul da farsi e nel frattempo ha deciso di proseguire la sua avventura nella casa del GF senza di lui.