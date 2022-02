Cicogna in casa reale inglese, scoop clamoroso: “È in attesa di un Royal Baby”

Arriva la cicogna in casa reale inglese, scoop clamoroso. Ecco chi è in attesa di un altro royal baby. Sudditi senza parole.

Una delle due duchesse è nuovamente in attesa? Un’indiscrezione non lascia più dubbi: cicogna in arrivo nella Royal Family.

Nuova cicogna nella Royal Family

La famiglia reale inglese non smette di essere al centro dell’attenzione. Da mesi non si parla che dei membri più importanti della Royal Family. Da Carlo e Camilla che hanno contratto il covid e sono in stato di isolamento, alla regina Elisabetta che recentemente sta affrontando problemi di salute come la rigidità delle articolazioni.

Non smettono di far discutere neanche William e Kate che, a quanto pare, sono sempre più ai ferri corti con Meghan e Harry. Intanto, mentre i duchi di Cambridge si godono la tranquillità del loro status partecipando a eventi pubblici e presenziando a manifestazioni ufficiali, Harry e Meghan, oltreoceano, sono invece intrappolati nell’occhio del ciclone.

Arriva una notizia che fa impazzire tutti di gioia: un nuovo royal baby è in arrivo? Una delle due duchesse potrebbe presto sorprendere tutti con un annuncio clamoroso e inaspettato.

Scoop clamoroso: una delle due duchesse in attesa di un altro royal baby

Cicogna in arrivo nella casa reale. Questa è la notizia che sta correndo veloce tra i corridoi dei gossip reali. A quanto pare, una delle due duchesse potrebbe essere in attesa di un nuovo erede.

Sebbene qualche settimana fa la moglie di William è stata al centro dell’attenzione per via del suo abbigliamento ‘comodo’ con il quale sembrava volesse nascondere un pancino sospetto, in realtà, a destare curiosità non è la duchessa di Cambridge ma quella del Sussex. Si mormora, infatti, che Meghan potrebbe essere in attesa del terzo figlio.

A lanciare la notizia bomba è una persona vicina alla famiglia Markle-Windsor. La duchessa del Sussex non si vede in circolazione da settembre, quando insieme al marito, ha preso parte ad un concerto a Central Park e ha fatto una visita ufficiale a New York, eventi questi registrati e che saranno mostrati in un documentario sulla famiglia reale in onda prossimamente su Netflix.

Sono ben 104 giorni che Meghan Markle non si mostra in giro. Harry è stato paparazzato al Super Bowl di Los Angeles in compagnia della cugina, la principessa Eugenia. L’assenza di Meghan fa insospettire.

Che la principessa sia a riposo, lontano dagli occhi indiscreti e pronta presto a fare un annuncio clamoroso? Molti esperti di gossip reali sono convinti che tra qualche settimana la duchessa del Sussex sorprenderà tutti con una lieta notizia.